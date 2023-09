PC Cleaner elimina i file inutili e velocizza il PC - Download gratis

Quando l'unità di archiviazione è colma di documenti, programmi e altre informazioni personali, è spesso facile accumulare file non più necessari che precludono spazio sull'hard disk da utilizzare per altro, o rallentano in maniera abbastanza vistosa il PC.

La pulizia manuale è un'operazione che solitamente richiede tempo per individuare sia le cause che gli elementi da eliminare. Per questo motivo PC Cleaner viene in soccorso, svolgendo per voi tutte le attività necessarie a ripulire il sistema e renderlo nuovamente reattivo.

PC Cleaner: lo strumento per rimettere a nuovo il computer

Mille sono i motivi per cui un PC rallenta con il passare del tempo. L'installazione di software, l'archiviazione di file o l'obsolescenza software rappresentano spesso i motivi principali. Tutte problematiche a cui si può porre rimedio con PC Cleaner, per allungare ulteriormente la vita del proprio sistema.

Permette innanzitutto di cercare tutti i file non necessari archiviati su disco, rimuovendoli in maniera definitiva per liberare spazio per altri dati più importanti, come documenti o programmi. Intervenendo sulla lista di avvio, è inoltre possibile velocizzare il tempo di caricamento del sistema operativo, disabilitando i software non indispensabili che rallentano il PC quando viene caricato il sistema.

PC Cleaner include la pulizia dei file personali e della cronologia dai broswer, nonché strumenti per riparare le associazioni errate dei file e consentirne la corretta apertura, oppure riparare i danni del registro di sistema, correggendo gli errori nelle chiavi o eliminando quelle superflue. Analizza anche le impostazioni Windows, applicando quelle più adatte per quanto riguarda sicurezza, sistema e internet, in modo da garantire le prestazioni più adeguate per il computer in uso.

Utilizzare il software è molto facile. Basterà scaricare gratuitamente il software dalla pagina dedicata, facendo clic su "scarica ora", avviare l'installazione ed eseguire subito la scansione automatica, per applicare in seguito tutti i correttivi necessari. È compatibile con Windows 7, 8, 10 e 11.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.