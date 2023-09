Portatile o tablet, questo è il dilemma! Se sei indeciso tra i due sappi che oggi non sei affatto costretto decidere perché con il pc Asus Chromebook Flip hai entrambe le cose. In più oggi puoi acquistarlo su Amazon ad un prezzo scontato.

Dall'attuale costo di mercato di 399 euro tu ora, grazie allo sconto esclusivo Amazon, risparmi 120 euro e lo paghi solamente 279 euro. In più con il servizio Cofidis hai la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili.

Non solo comprando questo pc Asus ricevi lo sconto del 50% sull'acquisto Norton 360 Deluxe!

Pc Asus Chromebook Flip: il portatile che cambia forma in base alle tue esigenze

Il pc Asus Chromebook Flip CX1 racchiude uno straordinario display da 14 pollici nel suo solido chassis. In combinazione con un display touchscreen FHD, il dispositivo massimizza l'area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti per una produttività mirata.

Alimentato dal processore Intel offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite. Questo Asus Chromebook incarna lo stile puro con un aspetto decisamente trendy. Il design abbraccia anche la sostenibilità, con materiali riciclati integrati per renderlo più rispettoso dell'ambiente. E poi è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, mantenendo il tuo dispositivo al sicuro, protetto e sempre aggiornato.

Infine devi sapere che acquistando un nuovo Chromebook e registrandoti su Google One potrai ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno. Si applicano termini.

Non aspettare oltre, approfitta dello sconto e acquista ora su Amazon il portatile che si trasforma in base alle tue esigenze.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.