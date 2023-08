PC All-in-One HP 22 in offerta a 449,99 euro su Amazon

HP 22 è un PC All-in-One potente e affidabile, in grado di gestire le attività di ogni giorno nel migliore dei modi grazie al processore Intel Celeron J4025 e il disco SSD NVMe da 256GB affiancato da 8GB di RAM e il sistema operativo Windows 11. Oltre alla robustezza da primato, certificata da più di 230 test di qualità, il computer All-in-One di HP semplifica le operazioni di upgrade grazie alla facilità con cui è possibile rimuovere il pannello posteriore.

Te ne parliamo oggi perché su Amazon il suo prezzo è appena crollato a 449,99 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, grazie al 15% di sconto rispetto al costo precedente.

HP 22 PC All-in-One al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon

Il PC All-in-One HP 22 offre un ampio spazio di visualizzazione grazie a un display da 21,5 pollici e i micro bordi su tre lati. In questo modo hai sempre una visuale chiara del tuo lavoro, gestendo al meglio attività principali e secondarie.

Un'altra chicca del display è la videocamera a comparsa. Da una parte quindi una proposta altamente tecnologica, dall'altra una soluzione attenta alla privacy delle persone.

Da sottolineare infine la presenza del processore Intel Celeron dual-core, il connubio ideale tra prestazioni e consumo energetico. Lavora senza interruzioni ai tuoi progetti, beneficiando inoltre dell'unità di storage SSD PCIe ad alta velocità.

Approfitta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni per risparmiare qualcosa come 80 euro. L'articolo è un'esclusiva Amazon, è venduto e spedito da Amazon e per tutti gli abbonati a Prime le spese di spedizione sono gratuite.

