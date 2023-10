PAZZESCO SCONTO sullo smartphone Xiaomi Redmi 12s

Xiaomi è un produttore di smartphone noto per offrire dispositivi di alta qualità a prezzi competitivi. I loro smartphone sono spesso caratterizzati da hardware potente, design elegante e una profonda personalizzazione del sistema operativo l'interfaccia utente MIUI. Oggi Amazon applica uno sconto del 15% sullo Xiaomi Redmi 12s per un prezzo finale di 195,00€.

Amazon e Xiaomi lanciano lo sconto sul Redmi Note 12s

Il nuovo smartphone Xiaomi, il Note 12s, è un dispositivo all'avanguardia che offre prestazioni straordinarie e una serie di funzionalità di alta qualità. Questo telefono, compatibile con tutti i principali vettori wireless, è alimentato da Android 13.0 e offre una connessione di rete 4G veloce ed affidabile. Con una generosa capacità di memoria di 256 GB, il Note 12s ti consente di archiviare tutti i tuoi file, foto e applicazioni preferite. La connettività Bluetooth garantisce un collegamento senza sforzo con altri dispositivi.

Il Note 12s vanta uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con Gorilla Glass 5, che offre una nitidezza eccezionale con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel a 90 Hz. Questo display offre un'esperienza visiva straordinaria.

Le capacità fotografiche del Note 12s sono impressionanti, con tre fotocamere posteriori da 108 + 8 + 2 megapixel per catturare immagini dettagliate e una fotocamera selfie da 16 megapixel per selfie straordinari. Inoltre, la potente batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo duraturo, e la ricarica veloce da 33 W mantiene il telefono operativo in poco tempo.

In sintesi, il Xiaomi Note 12s è una combinazione di prestazioni potenti, una fotocamera avanzata e una batteria affidabile, il tutto racchiuso in un elegante design nero. Con le ultime tecnologie e il sistema operativo Android 13, offre un'esperienza smartphone eccezionale.

Amazon applica uno sconto del 15% sullo Xiaomi Redmi Note 12s per un prezzo d'acquisto finale pari a 195,00€.

