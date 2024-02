PAZZESCO SCONTO del 44% sul Samsung Galaxy A23 su Amazon

Samsung è un'azienda leader in ogni settore in cui opera, anche e soprattutto in quello degli smartphone e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 44% sul Samsung Galaxy A23 che viene venduto al prezzo totale di 195,50€.

Scontatissimo il Samsung Galaxy A23 su Amazon

Il Samsung Galaxy è dotato di un display Infinity-V PLS LCD da 6.6 pollici, questo smartphone offre un'esperienza visiva coinvolgente e nitida, che ti permette di goderti i tuoi contenuti preferiti con una chiarezza senza pari. Il design minimalista del Galaxy A23 si distingue per l'integrazione impeccabile della fotocamera sul retro del dispositivo. Con la sua batteria da 5000 mAh, questo telefono offre una durata eccezionale, accompagnandoti per tutta la giornata senza problemi. La potenza del Galaxy A23 5G è evidente grazie al suo processore Octa-core e fino a 4GB di RAM, che assicurano prestazioni fluide e rapide in qualsiasi situazione. Con 128 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per memorizzare tutti i tuoi file, foto e video, e se necessario, potrai espandere ulteriormente la capacità di archiviazione fino a 1TB con una scheda microSD. La fotocamera di questo smartphone è un vero punto di forza, con una fotocamera principale da 50 MP che cattura dettagli incredibili, una fotocamera ultragrandangolare per una visione più ampia del mondo, una fotocamera di profondità per scatti più artistici e una fotocamera macro che ti permette di esplorare i dettagli più minuti con precisione sorprendente. Grazie alla tecnologia 5G, il Galaxy A23 ti offre connessioni ultra veloci per navigare su internet, scaricare contenuti e goderti lo streaming senza buffering. Samsung Galaxy A23 5G Smartphone Android 12, Display Infinity-V 6.6’’, 4GB RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Batteria 5000 mAh, Nero (Awesome Black) [Versione Italiana] 195.5 € 349.9€ 44% Vedi l'offerta Oggi, su Amazon, è presente uno sconto mega del 44% sul Samsung Galaxy A23 per un costo finale di 195,50€.

