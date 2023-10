PAZZESCO IL VALORE di questo COUPON sul Mini PC: OFFERTA DEFINITIVA

Un mini PC, noto anche come micro PC o mini computer, è un tipo di computer desktop estremamente compatto e leggero progettato per occupare meno spazio e consumare meno energia rispetto ai tradizionali. Oggi Amazon applica un coupon da 120€ sul Mini PC Trigkey per un prezzo finale di 329,00€.

Un PC in versione mini... in offerta!

Il Mini PC Ryzen 7 5800H rappresenta una potente soluzione informatica con un'architettura "Zen 3" ad alte prestazioni di AMD. Con un TDP massimo di 54 W, offre prestazioni single-core notevoli, maggiore efficienza energetica e una riduzione del consumo energetico. Dotato di 8 core e 16 thread, con una frequenza massima di 4,4 GHz, supera ampiamente le prestazioni del Ryzen 5 5500U. È ideale per una vasta gamma di attività, dal design (PS, PR, CAD) ai giochi come GTA 5, Fall Guys e PUBG.

La scheda grafica Vega 8 a 8 core offre un notevole supporto grafico, con triplo display 4K a 60 Hz grazie alle due porte HDMI. Puoi collegare fino a tre schermi contemporaneamente e svolgere diverse attività su ognuno di essi, garantendo immagini fluide e coinvolgenti.

Questo Mini PC è dotato di 16 GB SO-DIMM DDR4 e un SSD M.2 NVME da 500 GB. Supporta un massimo di 64 GB di RAM e consente l'espansione di un HDD esterno da 2,5". Il sistema di raffreddamento è efficiente e silenzioso grazie alla grande ventola e ai doppi tubi di calore.

Per quanto riguarda la connettività, offre WiFi-6, Bluetooth 5.2 e molte interfacce multiple tra cui USB 3.2 Gen2, USB 2.0, RJ45 1000M, HDMI, e Type-C. Con un design user-friendly, supporto per Wake On Lan e Wake On Power, e un servizio clienti 7x24 ore su 24 e supporto tecnico a vita, il Mini PC Ryzen 7 5800H è una soluzione potente e affidabile per soddisfare le esigenze informatiche quotidiane.

Su Amazon è possibile applicare un coupon da 120€ di sconto per acquistare il Mini PC Ryzen Trigkey al prezzo finale di 329,00€.

