PAZZESCO 51% di sconto sul Mouse HP: PREZZO REGALATO

HP è nota per la sua vasta gamma di prodotti e servizi nel settore dell'informatica e della tecnologia ed è riconosciuta per la sua costante innovazione tecnologica e il suo impegno nella produzione di prodotti di alta qualità. Oggi Amazon applica uno sconto pazzesco sul mouse di HP: 51% per un prezzo finale di soli 10,99€.

Mouse HP ad un prezzo stracciato

Il mouse HP è un dispositivo affidabile e versatile progettato per offrire un'esperienza di connettività senza problemi. Disponibile nel classico colore nero, questo mouse utilizza la tecnologia di connettività USB per garantire una connessione stabile al tuo dispositivo. Una delle caratteristiche speciali di questo mouse è la sua connessione wireless a 2,4 GHz, che consente di lavorare e giocare senza interruzioni, offrendo una connessione affidabile. Questo è particolarmente vantaggioso per chi desidera la massima libertà di movimento durante l'uso del mouse.

Inoltre, puoi regolare la sensibilità DPI del mouse in base alle tue esigenze, variando da 800 a 1200 a 1600 DPI. Questo ti permette di adattare la velocità e la precisione del cursore alle tue preferenze personali e alle attività che stai svolgendo. Un grande vantaggio di questo mouse HP è la sua eccezionale durata della batteria, che può durare fino a 18 mesi con un uso regolare. Questo significa che puoi utilizzare il mouse per lungo tempo senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Infine, grazie al sensore ottico preciso, puoi lavorare su una vasta varietà di superfici, garantendo una risposta precisa e affidabile del cursore.

Lo sconto applicato da Amazon sul mouse HP prevede un risparmio del 51% e un prezzo finale pari a 10,99€. Approfittane subito!

