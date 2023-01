Paypal per gestire i pagamenti su e-commerce? Ecco l'alternativa ideale

La gestione dei pagamenti su e-commerce è uno dei fattori essenziali per far decollare un business online. Molto spesso infatti, ci si affida a Paypal per questo delicato compito.

Nonostante ciò esistono diversi fattori che rendono questo servizio non così conveniente: costi, condizioni e tanto altro, rendono la questione pagamenti molto più delicata di quanto si possa pensare.

Il tutto senza considerare il gateway di pagamento, l'aspetto sicurezza e tante altre variabili che rendono molto difficile prendere una scelta chiara in questo senso.

MyPOS, piattaforma nota per la gestione dei pagamenti digitali, offre una serie di soluzioni che collocano tali servizi come la scelta ideale per chiunque faccia business online.

Gestire i pagamenti su e-commerce: chi ha detto che Paypal è l'unica opzione possibile?

A distinguere MyPOS dagli strumenti per gestire i pagamenti su e-commerce sono svariate caratteristiche.

Lato sicurezza, per esempio, tale piattaforma offre più che adeguate garanzie. Parliamo, tra le altre cose, di funzioni come 3D Secure (per proteggere le transazioni tramite crittografia) e di un sistema di protezione antifrode avanzata.

Per quanto concerne l'accettazione dei pagamenti, la piattaforma in questione consente di lavorare con circuiti come VISA, Mastercard, JCB, AMEX, iDEAL e Bancontact, il tutto con commissioni alquanto contenute. Si parla, in molti casi, una percentuale dell'1,30% sulle transazioni più un costo fisso di 0,20 euro a vendita.

La generazione di link per i pagamenti e di QR Code. poi, offre ampio spazio di manovra per gestire i pagamenti su e-commerce nel modo migliore possibile.

Infine, il supporto per gli sviluppatori (con disponibilità di SDK e manuali appositi), permette di integrare in maniera perfetta MyPOS con pressoché qualunque store digitale in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.