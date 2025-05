PayPal lancia i pagamenti contactless su iPhone in Europa

Un'importante innovazione sta cambiando il panorama dei pagamenti digitali in Europa, grazie a PayPal, che ha lanciato un innovativo sistema di pagamenti contactless per iPhone. Questa mossa è stata resa possibile grazie al Digital Markets Act dell'Unione Europea che obbliga i giganti tecnologici ad aprire le loro tecnologie alle terze parti. Finora, il mercato era dominato da Apple Pay, ma l'iniziativa di PayPal promette di rimescolare le carte.

Con questa nuova funzionalità, gli utenti possono effettuare pagamenti semplicemente avvicinando il loro iPhone ai terminali compatibili con Mastercard, senza dover utilizzare Apple Pay. Disponibile nell'ultima versione dell'app PayPal per dispositivi iOS e Android, il servizio offre anche una visualizzazione integrata delle transazioni online e offline, migliorando l'esperienza utente.

Un'innovazione con grandi prospettive

Inizialmente, questa funzionalità sarà esclusiva per il mercato tedesco, dove PayPal ha introdotto un programma di cashback per incoraggiarne l'adozione. Tuttavia, questo lancio pilota potrebbe essere solo l'inizio di un'espansione globale, aprendo nuovi orizzonti nel settore dei pagamenti digitali. L'iniziativa arriva in un momento di grande fermento, con PayPal che, già nel 2022, aveva sostenuto denunce antitrust contro Apple per il monopolio sull'accesso al chip NFC dei dispositivi iOS.

Il peso della regolamentazione europea

Il Digital Markets Act, entrato in vigore di recente, ha costretto le grandi piattaforme tecnologiche a rendere le loro tecnologie accessibili a terze parti. PayPal ha colto questa opportunità trasformando anni di tensioni legali in un vantaggio competitivo. Gli esperti del settore prevedono che questa apertura possa innescare una nuova ondata di innovazione, offrendo ai consumatori maggiore scelta e servizi migliorati.

La regolamentazione europea si dimostra, quindi, un catalizzatore per il progresso tecnologico e per la tutela del mercato. Il caso di PayPal è un esempio concreto di come regole equilibrate possano stimolare la concorrenza e l'innovazione, creando un ambiente più favorevole per aziende e consumatori.