PAYBACK e AMEX insieme per offrirti la carta di credito con quota gratuita e sconto di 100€

La Carta di Credito PAYBACK si presenta come la scelta ideale per coloro che desiderano una carta di credito completa e conveniente.

Questa carta American Express, frutto di una collaborazione con il programma fedeltà multi-brand PAYBACK, offre vantaggi significativi.

Attualmente, chiunque richieda la carta può approfittare di un'offerta speciale: quota annuale gratuita, senza alcun vincolo da soddisfare, e sconto di 100 euro sull'estratto conto effettuando almeno 250 euro di spese entro i primi 3 mesi dall'emissione.

La carta offre la possibilità di dilazionare i pagamenti e accumulare punti PAYBACK (con un punto ogni 2 euro spesi). In aggiunta, è disponibile l'opzione per avere una carta aggiuntiva. Per fare richiesta della carta, è cliccare sul link sottostante.

Carta di Credito PAYBACK: cosa devi sapere

Optando per la Carta di Credito PAYBACK di American Express, si aprono le porte a una serie di vantaggi. La quota annuale non comporta alcun costo e non esistono requisiti specifici da soddisfare.

In aggiunta, è possibile usufruire di uno sconto di 100 euro sull'estratto conto, purché si effettuino almeno 250 euro di spese.

La carta si contraddistingue anche per la sua accessibilità, richiedendo un reddito annuale lordo pari a minimo 11.000 euro. Possono richiederla soltanto coloro che sono maggiorenni residenti in Italia e che hanno un conto nel circuito SEPA.

La Carta PAYBACK, una carta a saldo con la possibilità di scelta del pagamento rateale, offre la possibilità di accumulare punti nel programma PAYBACK.

Questi punti possono essere utilizzati per usufruire dei numerosi vantaggi previsti da questo programma multi-brand. Per ottenere la Carta di Credito American Express, è sufficiente seguire una procedura online molto semplice.

Utilizzando il link sottostante, è possibile inoltrare la richiesta ad Amex e ricevere rapidamente una risposta sulla fattibilità dell'emissione della carta.

