PAYBACK Amex: la carta che ti offre vantaggi esclusivi senza costi aggiuntivi

Se stai cercando una carta di credito che ti premi con vantaggi esclusivi, PAYBACK American Express potrebbe essere la soluzione perfetta.

Richiedila entro il 17 dicembre 2023 e accedi a una serie di opportunità uniche. American Express si impegna costantemente a ricompensare i suoi utenti, e questa carta è la prova tangibile di tale impegno.

Carta PAYBACK: tanti vantaggi accessibili a molti

Con la carta PAYBACK, non stai ottenendo solo un mezzo di pagamento, ma una vera e propria esperienza di vantaggi.

La partnership tra American Express e PAYBACK offre un modo per gestire il denaro in modo efficiente, con la possibilità di risparmiare mentre spendi.

Tra i principali benefici, la raccolta di punti PAYBACK diventa più semplice e veloce. Accumula punti su tutti gli acquisti effettuati con la carta, non solo presso i partner del programma.

La quota annuale della carta è pari a 0€, rendendola ancora più allettante. Inoltre, il TAN/TAEG è del 12%/14,31%, offrendo condizioni competitive sul mercato.

La flessibilità è al centro dell'offerta, con la possibilità di scegliere pagamenti flessibili tramite opzioni di saldo o rate.

Accumula 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi su tutti i tuoi acquisti, rendendo ogni transazione un'opportunità di guadagno.

PAYBACK American Express si distingue per il modo in cui premia i suoi utenti. Con una sola carta fedeltà, puoi accumulare punti presso numerosi partner, anche online.

Attiva coupon extra e moltiplicatori per accelerare la tua raccolta punti. Usa i punti per premiarti attraverso lo store dedicato ai clienti PAYBACK o risparmia richiedendo buoni sconto presso i partner.

In breve, la carta di credito PAYBACK American Express offre un TAN del 12%, TAEG del 14,31%, e una quota annuale gratuita, riservata a tutti i clienti Payback. Non perdere l'opportunità di richiederla subito e diventa il titolare di una carta che premia con fino a 75€ di buoni sconto in punti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.