PAYBACK American Express: la carta che ti premia con 100€ di sconto

Fino al 19 novembre 2023, se richiedi la Carta di Credito PAYBACK American Express, avrai diritto a uno sconto di 100 euro in estratto conto. Un'offerta imperdibile, che puoi attivare direttamente online.

La Carta di Credito PAYBACK American Express è riservata ai clienti PAYBACK, il programma fedeltà che ti permette di accumulare punti ogni volta che fai acquisti. Ma non preoccuparti se non sei ancora un cliente PAYBACK, perché puoi iscriverti e beneficiare comunque dell'offerta.

American Express + PAYBACK: vantaggi raddoppiati

La promozione online è valida dal 16 ottobre al 19 novembre 2023. Se richiedi la Carta di Credito PAYBACK American Express e diventi titolare, riceverai uno sconto di 100€ in estratto conto, a patto di spendere almeno 250€ nei primi 3 mesi dall'emissione della carta.

La Carta di Credito PAYBACK American Express ti offre una doppia opportunità di accumulare punti PAYBACK. Non solo potrai accumulare 1 punto PAYBACK ogni 2 euro spesi su tutti i tuoi acquisti, ma anche raddoppiare i punti quando fai acquisti presso i Partner del Programma.

Caratteristiche principali della Carta:

Quota annuale: 0 euro

TAN/TAEG: 12%/14,31%

Flessibilità di pagamento: puoi scegliere se pagare a saldo o a rate

di pagamento: puoi scegliere se o Accumulo di punti PAYBACK su tutti gli acquisti

Carta supplementare inclusa per accumulare ancora più punti

Assicurazioni per proteggere i tuoi acquisti

per proteggere i tuoi Servizio Clienti a tua disposizione 24/7

Per richiedere la Carta di Credito PAYBACK American Express, è necessario soddisfare alcuni requisiti: essere maggiorenne e residente in Italia (o avere un indirizzo di corrispondenza italiano), avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA, avere un reddito annuale lordo di almeno 11 mila euro ed essere iscritto al programma PAYBACK.

Tutti i documenti necessari per la richiesta possono essere inviati online tramite firma digitale, rendendo il processo semplice e veloce. Non avrai bisogno di stampare nulla: ti basterà scattare una foto dal tuo smartphone per inviare i documenti ad American Express.

