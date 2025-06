Pavimenti puliti con DREAME H12 Pro FlexReach ora in sconto di 100€

Se stai cercando un dispositivo capace di rivoluzionare la tua routine di pulizia domestica, il DREAME H12 Pro FlexReach è la scelta perfetta. Disponibile su Amazon a un prezzo promozionale di 299€ invece di 399€, questo aspirapolvere lavapavimenti rappresenta un connubio di innovazione, efficienza e design.

Un design intelligente per una pulizia senza compromessi

Il DREAME H12 Pro FlexReach si distingue immediatamente per il suo design ultrapiatto e una struttura a 180°, pensata per raggiungere anche gli spazi più difficili, come sotto i mobili o negli angoli più stretti. Con uno spessore di soli 14 cm e la capacità di lavorare in posizione completamente orizzontale, questo dispositivo non lascia spazio allo sporco. Nonostante la sua flessibilità, mantiene una potenza di aspirazione impressionante di 18.000 Pa, garantendo risultati impeccabili su ogni superficie.

Un punto di forza del DREAME H12 Pro è il suo sistema di autopulizia. Grazie all’utilizzo di acqua calda fino a 90°C, la spazzola viene igienizzata e asciugata in soli 5 minuti, eliminando il rischio di cattivi odori e assicurando che il dispositivo sia sempre pronto all’uso. Inoltre, il sistema utilizza acqua pulita ad ogni passaggio, una caratteristica che riduce la necessità di frequenti cambi d’acqua, migliorando l’efficienza e la praticità.

Autonomia e funzionalità pensate per te

Con una batteria che garantisce fino a 50 minuti di autonomia, il DREAME H12 Pro è ideale anche per abitazioni di grandi dimensioni. La sua funzione bilaterale permette di pulire efficacemente lungo i bordi e negli angoli, mentre il sistema TangleCut previene l’accumulo di capelli e peli, riducendo al minimo la manutenzione manuale.

Le dimensioni contenute (27,5 x 6,6 x 110,3 cm) e il peso di soli 5,1 kg rendono questo aspirapolvere facile da manovrare, anche nelle case più affollate di mobili. Con un livello di rumorosità molto basso, risulta meno invasivo rispetto a molti concorrenti, permettendoti di utilizzarlo senza disturbare chi ti sta intorno.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il DREAME H12 Pro FlexReach è disponibile con uno sconto del 25% su Amazon. Grazie alle sue caratteristiche innovative e al prezzo competitivo, rappresenta un investimento intelligente per chi desidera una casa sempre pulita con il minimo sforzo. Scopri di più e approfitta dell’offerta per portare a casa un dispositivo che farà davvero la differenza nella tua routine quotidiana.

