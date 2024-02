Pausa caffè al massimo della qualità con la Macchina De'Longhi IN SCONTO su Amazon

De'Longhi è un'azienda che recita un ruolo da protagonista nel mercato degli elettrodomestici e oggi, su Amazon, è presente un'offerta con uno sconto del 27% sulla macchina per caffè proprio di De'Longhi che viene venduta a 99,99€.

La macchina per caffè De'Longhi è un'elegante aggiunta alla tua cucina, con un design in nero che si adatta a qualsiasi ambiente. Le sue dimensioni compatte la rendono adatta anche agli spazi più ridotti, offrendo allo stesso tempo una capacità generosa di 1 litro nel serbatoio d'acqua e un peso di 3 chilogrammi.

Dotata di un sistema Latte Manuale per Cappuccini e bevande a base di latte, questa macchina consente di creare la densità ottimale della schiuma per il tuo cappuccino preferito, permettendoti di miscelare manualmente vapore e latte per risultati personalizzati. Il portafiltro con dispositivo crema consente l'utilizzo sia del caffè in polvere che delle pratiche cialde E.S.E.

Con una semplice manopola, è possibile accendere/spegnere la macchina e preparare sia il caffè espresso che il cappuccino, con una pressione di 15 bar per garantire una perfetta estrazione del caffè. Grazie alla funzione ECO PLUS, la macchina si spegne automaticamente dopo nove minuti di inutilizzo, offrendo un risparmio energetico significativo.

La pulizia è un gioco da ragazzi con il serbatoio d'acqua estraibile da 1 litro, che facilita la manutenzione e la pulizia regolare della macchina. Con la macchina per caffè espresso De'Longhi, è possibile godere di deliziosi caffè e cappuccini fatti in casa con facilità e convenienza, senza rinunciare alla qualità e al gusto autentico del bar.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 27% sulla macchina per caffè targata De'Longhi che viene venduta a 99,99€. Approfittane subito!

