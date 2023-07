Quando si deve partire il dilemma è sempre quello: mi faranno pagare il bagaglio? Oggi abbiamo per te la soluzione. Su Amazon è disponibile, e anche in sconto, lo zaino da viaggio che presenta le dimensioni categoriche dettate dalle compagnie aeree. In questo modo non dovrai minimamente preoccuparti perché questo bagaglio rientrerà entro le misure imposte e non dovrai pagare nulla.

Zaino da viaggio dalle dimensioni perfette, non paghi maggiorazioni e porti tutto quello che ti serve

Con dimensioni 40 x 20 x 25 centimetri e una capacità di 20 litri questo zaino da viaggio è perfetto non solo per evitare di pagare di più in aeroporto ma ti consente di portare con te tutto quello di cui hai bisogno. Questo rispecchia i requisiti di Ryanair e così può essere trasportato gratuitamente in cabina quando si vola.

Grazie alla porta di ricarica USB sul lato è possibile caricare il telefono in qualsiasi momento e ovunque. Inoltre per mantenere i tuo effetti personali più organizzati questo zaino è stato progettato con uno scomparto separato per il tuo laptop che può contenere un portatile da 14 pollici e un ampio scomparto separato per il bagnato ovvero per riporre per esempio gli asciugamani bagnati, gli articoli da toilette o i vestiti sporchi.

Sul retro di questo zaino è presente una tasca con cerniera che può, invece, contenere oggetti di valore come telefoni cellulari, contanti, ecc. Con un aspetto classico e semplice, questa borsa viene utilizzata anche come zaino da giorno casual, borsa da scuola e appunto zaino per viaggiare. Il design ergonomico lo rende comodo e facile da trasportare. Per un migliore sollievo delle spalle è stato utilizzato un materiale traspirante a nido d'ape per i due spallacci imbottiti e lo schienale. Inoltre, è stato progettato con una cinghia per bagagli in modo da liberare le mani o la spalla e così risparmiare energia.

Prendilo ora e non ti preoccupare più del bagaglio quando devi viaggiare in aereo.

