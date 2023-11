Pasta fatta in casa di altissima qualità con la macchina per la pasta Philips IN OFFERTA

Con una lunga storia di innovazione e un impegno per la qualità, Philips continua a essere un marchio affidabile e rispettato a livello mondiale con una presenza in diversi settori. Oggi su Amazon la macchina per la pasta targata Philips è scontata del 37% per un prezzo finale di 189,99€.

La macchina per la pasta fatta in casa è in sconto su Amazon

La macchina per la pasta con Tecnologia ProExtrude offre un'esperienza di preparazione della pasta avanzata e conveniente. Questa innovativa tecnologia combina un potente motore con una robusta pala di miscelazione e un pannello frontale, entrambi in metallo, garantendo una finitura liscia e di alta qualità, indipendentemente dalla forma della pasta scelta.

La miscelazione è resa perfetta grazie al design ottimizzato della camera di miscelazione e alla potente barra di miscelazione in metallo, che assicurano una base di impasto precisa e uniforme. La praticità è al centro del design, con la tecnologia di pesatura automatica che facilita il processo. Questa funzione pesa la farina e indica la giusta quantità di liquido da aggiungere, semplificando il dosaggio e garantendo risultati consistenti.

La versatilità della macchina consente di personalizzare gli ingredienti in base ai propri gusti. È possibile preparare pasta senza glutine, utilizzare ingredienti alternativi e sperimentare nuove ricette, garantendo la creazione di pasta deliziosa e nutriente.

Con otto trafile per pasta inclusi, la macchina offre una versatilità assoluta, permettendo di preparare una varietà di formati tra cui spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, tagliatelle, pappardelle, capelli d'angelo e spaghetti spessi. La macchina per la pasta con Tecnologia ProExtrude è un compagno ideale per gli amanti della cucina creativa e della pasta fatta in casa.

Oggi su Amazon è presente uno sconto del 37% sulla macchina per la pasta Philips per un prezzo finale di 189,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.