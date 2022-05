Password sicure con NordPass: sconti fino al 70%

La Giornata Mondiale della Password ci ha ricordato quanto sia importante utilizzare password sicure ed efficaci. Una grande fetta degli attacchi informatici a danno degli utenti, infatti, è causata proprio dall'inefficienza delle password scelte: le più diffuse al mondo sono semplici sequenze numeriche, nomignoli, squadre del cuore e date di nascita – tutte informazioni facilmente reperibili dai malintenzionati. La soluzione è NordPass, password manager sviluppato dalla famiglia di Nord Security (di cui fa parte anche il più noto NordVPN) che ha un semplice obiettivo, ovvero quello di archiviare e generare password complesse e uniche e ricordarsele al posto nostro. Grazie alla promozione in corso è possibile risparmiare il 68% sottoscrivendo un abbonamento biennale al prezzo scontato di 1,39 euro / mese.

Salvare la password nel browser o con NordPass: quale è meglio?

Come sappiamo, alcuni browser offrono la possibilità di salvare direttamente i propri dati di accesso e ricordarli per futuri login. Sebbene possa sembrare un'azione vantaggiosa per noi in termini di tempo (e di memoria), la nota dolente riguarda principalmente la sicurezza e l'accessibilità, che verrebbero così meno. I gestori standalone come NordPass, al contrario, offrono un ulteriore livello di sicurezza rappresentato da una password principale che viene utilizzata per crittografare tutti i nostri dati, oltre ad autenticazione a più fattori e un generatore di OTP. Inoltre, NordPass sincronizza automaticamente tutte le chiavi di accesso su più piattaforme: così saranno sempre a portata di mano, che sia da desktop, browser o dispositivi mobili. Anche quando sei offline.

NordPass offre altre utili funzionalità. Un esempio è Data Breach Scanner, uno strumento che si occupa di controllare regolarmente se le nostre password sono apparse in violazioni dati online, prevenendo così eventuali attacchi informatici a nostro carico. NordPass, inoltre, è in grado di generare password complesse e difficili da decifrare: a ricordarle ci pensa lui, senza limiti di archiviazione. Oltre alle password è possibile salvare in modo sicuro le nostre carte di credito per gli acquisti online e tutte le nostre informazioni, dal nome all'indirizzo e-mail fino al numero di telefono, e compilare così in pochissimi clic tutti i noiosi moduli online.

Funzionalità e vantaggi di NordPass non si fermano qui: per visualizzare tutto ciò che il password manager ha da offrire, visita questo link. Grazie alla promozione in corso, sottoscrivendo un abbonamento a due anni potrai ottenere uno sconto del 68%, pari a solo 1,39 euro / mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.