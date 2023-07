Password manager sicuro: fino al 53% di sconto per 2 anni con NordPass

NordPass è un password manager sicuro sviluppato dalla società di sicurezza informatica Nord Security. I piani Premium consentono di salvare un numero illimitato di password, disporre del salvataggio e della compilazione automatici, importare ed esportare parole di accesso e memorizzare i dati delle carte di credito in modo sicuro.

Oggi puoi usufruire di uno sconto pari al 53% sul piano Famiglia per due anni, pagando 2,79 euro al mese per complessivi 66,96 euro anziché 143,76 euro. Il risparmio, quindi è superiore ai 75 euro. In alternativa puoi scegliere il piano Premium a 2,19 euro al mese per due anni che offre le stesse funzionalità del piano Famiglia ma per un unico account utente Premium.

Password manager NordPass in sconto fino al 53% per 24 mesi

NordPass semplifica, e di molto, la gestione delle password, tue e della tua famiglia. Puoi salvarle ad esempio con un solo clic, accedere automaticamente ai tuoi account preferiti, importarle o caricarle attraverso un file in formato CSV nella maniera più semplice possibile.

Inoltre ti permette di sincronizzare le password su tutti i tuoi dispositivi, grazie alla compatibilità con Windows, macOS, Linux, Android e iOS, accedere alle password direttamente da un browser a scelta tra Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Chrome, Opera e Safari, oltre che memorizzare insieme alle password anche i tuoi documenti più importanti.

A tutto questo aggiungici la conservazione sicura dei dati delle tue carte di credito e il salvataggio unito alla compilazione automatica delle informazioni personali, in modo da risparmiare tempo prezioso nella compilazione di moduli online che si ripetono sempre uguali.

Approfitta dell'offerta di NordPass per risparmiare fino al 53% sul piano Famiglia, usufruendo di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

