Password manager per tutta la famiglia: bastano 2,79 euro al mese

Poter contare su di un password manager diventa sempre più importante, grazie alla possibilità di salvare in sicurezza le password dei propri account ma anche le credenziali di pagamento e avere tutte queste informazioni sempre a propria disposizione. Diventa ancora più comodo puntare su un password manager in grado di gestire più account e, quindi, mettere in sicurezza i dati di tutta la famiglia o di un gruppo di amici.

Per questo motivo, scegliere NordPass e, in particolare, il piano NordPass Family è la scelta giusta in questo momento: grazie ad uno sconto del 53%, infatti, è possibile attivare il piano con una spesa di 2,79 euro al mese e con garanzia di rimborso a 30 giorni. L'offerta riguarda il piano biennale e consente di avere accesso a ben 6 account separati. Per accedere all'offerta è possibile visitare il sito di NordPass e attivare la promozione.

NordPass Family: ora il password manager conviene di più

Scegliere NordPass Family permette di mettere in sicurezza password e credenziali di pagamento per tutta la famiglia o comunque fino a 6 account separati. Ci sono diversi motivi per cui il servizio di NordPass è davvero conveniente:

il password manager è disponibile su tutti i dispositivi, con la possibilità di avere a disposizione le credenziali d'accesso in qualsiasi momento

con la possibilità di avere a disposizione le credenziali d'accesso in qualsiasi momento è possibile gestire 6 account separati : ogni account ha le sue credenziali d'accesso completamente private e inaccessibili agli altri utenti

: ogni account ha le sue credenziali d'accesso completamente private e inaccessibili agli altri utenti NordPass rileva eventuali violazioni dei database dei siti web avvisando l'utente in merito alla necessità di cambiare una password oramai compromessa

Con l'offerta NordPass Family è possibile attivare il password manager per tutta la famiglia con una spesa di appena 2,79 euro al mese. La spesa per utente è, quindi, pari a meno di 50 centesimi al mese. L'offerta è disponibile attivando il piano biennale. Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.