Password manager, NordPass Premium è in sconto del 53% più tre mesi extra

Il password manager NordPass Premium, realizzato dai creatori di NordVPN e Saily, è in offerta a 1,39 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. L’importo complessivo da pagare in 27 mesi è 37,53 euro, invece di 80,73 euro, con in più la possibilità di fare affidamento sulla garanzia soddisfatti o rimborsati di trenta giorni.

Rispetto ai servizi analoghi più popolari, il piano Premium di NordPass include l’autenticazione a due fattori effettiva, grazie all’utilizzo di codici temporanei generati direttamente in app e il contemporaneo impiego dei dati biometrici come secondo fattore, più una cybersecurity completa grazie all’inclusione di una VPN come quella di NordVPN.

Il gestore di password NordPass è una sorta di cassaforte crittografata, in grado di memorizzare, gestire e condividere non soltanto password, ma anche dati di carte di credito, passkey e informazioni personali. Tale cassaforte digitale può essere sbloccata tramite l’autenticazione biometrica, ossia mediante l’utilizzo dell’impronta digitale oppure del Face ID.

Un’altra funzione utile inclusa nel piano Premium è la compilazione automatica delle credenziali di accesso, così da permettere di velocizzare le operazioni di accesso a questo o a quell’altro account. Allo stesso modo è possibile salvare con un solo click le nuove password.

Infine, il password manager in offerta è reso ancora più completo grazie all’integrazione con altri strumenti extra come il monitoraggio di eventuali violazioni di dati, il mascheramento degli indirizzi e-mail e la funzionalità Salute password che consente di ricevere importanti aggiornamenti in merito alla sicurezza o meno delle proprie credenziali.

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