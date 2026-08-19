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Password manager, NordPass Premium è in sconto del 53% più tre mesi extra

Nell'ambito della nuova promozione il prezzo è pari a 1,39 euro al mese, in più ci sono tre mesi extra di servizio in regalo.
Password manager, NordPass Premium è in sconto del 53% più tre mesi extra
Nell'ambito della nuova promozione il prezzo è pari a 1,39 euro al mese, in più ci sono tre mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 ago 2026
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Il password manager NordPass Premium, realizzato dai creatori di NordVPN e Saily, è in offerta a 1,39 euro al mese per i primi due anni, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. L’importo complessivo da pagare in 27 mesi è 37,53 euro, invece di 80,73 euro, con in più la possibilità di fare affidamento sulla garanzia soddisfatti o rimborsati di trenta giorni.

Rispetto ai servizi analoghi più popolari, il piano Premium di NordPass include l’autenticazione a due fattori effettiva, grazie all’utilizzo di codici temporanei generati direttamente in app e il contemporaneo impiego dei dati biometrici come secondo fattore, più una cybersecurity completa grazie all’inclusione di una VPN come quella di NordVPN.

Pagina offerta NordPass

nordpass premium offerta

Il gestore di password NordPass è una sorta di cassaforte crittografata, in grado di memorizzare, gestire e condividere non soltanto password, ma anche dati di carte di credito, passkey e informazioni personali. Tale cassaforte digitale può essere sbloccata tramite l’autenticazione biometrica, ossia mediante l’utilizzo dell’impronta digitale oppure del Face ID.

Un’altra funzione utile inclusa nel piano Premium è la compilazione automatica delle credenziali di accesso, così da permettere di velocizzare le operazioni di accesso a questo o a quell’altro account. Allo stesso modo è possibile salvare con un solo click le nuove password.

Infine, il password manager in offerta è reso ancora più completo grazie all’integrazione con altri strumenti extra come il monitoraggio di eventuali violazioni di dati, il mascheramento degli indirizzi e-mail e la funzionalità Salute password che consente di ricevere importanti aggiornamenti in merito alla sicurezza o meno delle proprie credenziali.

Pagina offerta NordPass

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