Password manager NordPass in offerta a metà prezzo (1,49€)

Il piano Premium della durata di due anni del password manager NordPass è in offerta a metà prezzo, con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Grazie alla nuova promozione in corso, i nuovi utenti possono quindi sottoscrivere il piano biennale al prezzo scontato di 1,49 euro al mese invece di 2,99 euro.

Ad oggi NordPass è uno dei migliori password manager disponibili sul mercato. Grazie alle sue principali funzionalità consente di dimenticarsi una volta per tutte dei fastidiosi reset delle password, nonché di navigare in Internet e fare shopping online più velocemente. In aggiunta a ciò, è importante sottolineare che può essere utilizzato su qualsiasi tipo di dispositivo.

La nuova offerta di NordPass

Un password manager come NordPass può essere d'aiuto in molteplici situazioni. Ad esempio, è in grado di offrire una gestione sicura delle credenziali ad un freelance, che ha l'opportunità di archiviare tutte le sue password in un unico spazio sicuro e criptato, per una maggiore sicurezza e un risparmio considerevole nella gestione degli accessi ai differenti servizi.

L'utilizzo di un password manager è inoltre utile per proteggere i dati di tutta la famiglia. Ad esempio, i genitori insieme ai loro figli possono creare un vault condiviso per quelle che sono le credenziali comuni, oltre che vault individuali per i propri account personali. Così facendo, si correranno meno rischi relativi a furti di dati o accessi non autorizzati.

Tornando a NordPass, quest'ultimo si differenzia rispetto ai comuni gestori di password dei browser (Chrome, Edge, Safari, ecc.) per tutta una serie di funzionalità extra quali strumenti di sicurezza aggiuntivi, la disponibilità su qualsiasi tipo di dispositivo (anche offline), un generatore di password avanzato, un'assistenza clienti attiva 24 ore su 24, sette giorni su sette, ed una gestione efficiente dei dati sensibili.

