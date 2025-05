Password manager NordPass con salvataggi illimitati in sconto del 50%

Il piano Premium del password manager NordPass è in sconto del 50% per due anni: 1,49 euro al mese anziché 2,99 euro, per un risparmio complessivo di 36 euro. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova in automatico a 2,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.

NordPass è il servizio scelto ogni anno da aziende e privati per proteggere e gestire al meglio password, passkey, carte di credito e altre informazioni importanti. Grazie al salvataggio illimitato di dati sensibili e alla sincronizzazione automatica degli stessi su qualsiasi tipo di dispositivo, è da considerarsi uno dei migliori password manager oggi disponibili.

Perché scegliere il password manager NordPass

Negli ultimi anni i gestori di password integrati dei browser, vedi Chrome, Safari e Firefox, hanno messo in ombra la maggior parte dei password manager di terze parti, ma se si cerca una soluzione più affidabile e sicura, quest'ultimi rappresentano ancora la scelta migliore. Sul fronte della sicurezza, ad esempio, NordPass adotta XChaCha20, un algoritmo di crittografia più avanzato rispetto ai primi, grazie al quale l'utente è l'unico a poter decrittografare i suoi dati personali e accedervi.

Un altro problema che sorge con l'utilizzo dei gestori di password integrati nei browser riguarda la privacy. Prendendo come esempio il password manager presente su Google Chrome, è probabile che i dati personali degli utenti vengano usati per pubblicità mirate. Con NordPass questo non accade, dal momento che vi è il principio della conoscenza zero: soltanto gli utenti conoscono i loro dati, nessun altro.

A tutto questo poi si aggiunge la maggiore vulnerabilità a minacce informatiche che prendono di mira i browser, come malware o phishing, attacchi a cui le soluzioni di terze parti come quella di NordPass sono meno soggette.

L'offerta in corso sul sito di NordPass, grazie alla quale è possibile risparmiare il 50%, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.