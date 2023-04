Password Manager multi-piattaforma: prova gratis 1Password ora

Poter contare su di un password manager multi-piattaforma è sempre più importante: salvare le password in sicurezza e averle sempre a disposizione su tutti i propri dispositivi, infatti, è oramai una necessità e consente di sfruttare al meglio tutte le risorse web disponibili (siti, app e servizi di vario). Per scegliere il password manager giusto è possibile puntare su 1Password, un vero e proprio punto di riferimento del settore.

Per un singolo utente è possibile attivare 1Password a 2,65 euro al mese ma scegliendo il piano Families (per 5 utenti) la spesa è di appena 4,75 euro al mese. Grazie a quest'offerta, quindi, è possibile accedere ad un password manager completo e multi-piattaforma, in grado di offrire la massima sicurezza, a meno di 1 euro al mese. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi utenti c'è una prova gratuita di 14 giorni accessibile direttamente tramite il sito ufficiale, accessibile tramite il link qui di sotto.

1Password è il password manager multi-piattaforma da scegliere oggi

Con 1Password è possibile accedere ad un password manager completo e sicuro che consente un utilizzo multi-piattaforma senza limitazioni. Il servizio è disponibile con app per tutti i sistemi operativi (Windows, Android, macOS, iOS, Linux) oltre che con estensioni specifiche per tutti i principali browser web (Chrome, Firefox, Edge, Safari, Brave). Il servizio propone strumenti e funzionalità avanzate per gestire le password d'accesso, organizzarle, archiviarle e condividerle, in modo da poter accedere in sicurezza ai propri account.

Il costo è davvero ridotto: 1Password costa appena 2,65 euro al mese + IVA con il piano Individual. Per famiglie e team, invece, ci sono i piani:

Families per 5 utenti da 4,75 euro + IVA al mese

per 5 utenti da Teams Starter Pack per 10 utenti da 16,95 euro + IVA al mese

Tutti i piani sono disponibili con 14 giorni di prova gratuita. Per saperne di più è disponibile il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.