Password Manager da provare gratis oggi per semplificarsi la vita: ecco come

Il Password Manager è un tool pensato per semplificare la vita ma che, nello stesso tempo, è in grado di garantire un livello di sicurezza aggiuntivo per la protezione delle password e dei dati di pagamento.

Si tratta di un servizio multi-dispositivo che consente di salvare in sicurezza le credenziali d'accesso degli account e delle carte di pagamento, in modo da averle sempre a disposizione, senza doverle imparare tutte a memoria.

Si tratta, quindi, di un servizio essenziale al giorno d'oggi: ogni utente, infatti, ha tantissime credenziali d'accesso e "stare dietro" a tutto diventa impossibile. Ricorrendo a un Password Manager, invece, tutto diventa più semplice, a condizione di non trascurare la sicurezza.

Per soddisfare appieno queste esigenze è possibile accedere a LastPass Premium, gestore di password da provare gratis per 30 giorni. Il servizio, al termine della prova gratuita, costa 2,90 euro al mese (con fatturazione annuale) e garantisce l'accesso al proprio database di password da tutti i dispositivi. C'è anche una versione Free, con password illimitate e accesso da 1 dispositivo.

3 motivi per cui un Password Manager oggi è essenziale

Avere a disposizione un Password Manager, al giorno d'oggi, diventa essenziale. Ci sono almeno 3 motivi che dovrebbero spingere gli utenti a utilizzare un gestore di password:

ricordare tutte le credenziali d'accesso (anche solo quelle più importanti) è una missione quasi impossibile , anche perché le password devono essere complesse e difficili da ricordare a memoria per poter essere sicure

(anche solo quelle più importanti) è una , anche perché le password devono essere complesse e difficili da ricordare a memoria per poter essere sicure il gestore di password semplifica l'uso delle credenziali d'accesso , sempre disponibili su tutti i dispositivi, anche grazie al riempimento automatico

, sempre disponibili su tutti i dispositivi, anche grazie al riempimento automatico le minacce informatiche diventano sempre più sofisticate ed è necessario ricorrere a un tool in grado di proteggere le password, individuando chiavi d'accesso deboli e rilevando account compromessi

Per tutti questi motivi, conviene provare subito LastPass Premium. Il gestore di password è un vero e proprio punto di riferimento del settore e con la prova gratuita di 30 giorni consente all'utente di scoprirne appieno tutti i vantaggi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.