Password manager 2024: il TOP è NordPass

Password manager 2024: qual è il migliore? Dopo aver letto recensioni di utenti e opinioni di esperti, in cima alla classifica mettiamo NordPass.

I motivi sono diversi: interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate, servizio affidabile e facile da usare. Ma l’elenco potrebbe essere molto lungo. Se proprio dobbiamo citarne altri, la crittografia all’avanguardia XChaCha20 e l’autenticazione a due fattori. Queste e altre caratteristiche garantiscono la protezione dei dati degli utenti su qualsiasi dispositivo.

Perché NordPass merita la palma del migliore password manager 2024

Oltre a gestire le password, NordPass si occupa anche della sicurezza di dati sensibili come carte di credito e note protette. La possibilità di archiviare in modo illimitato le password e la sincronizzazione tra dispositivi rende questo password manager un alleato prezioso nella vita digitale quotidiana.

Inoltre, l’accesso di emergenza e le opzioni di autenticazione multi-fattore rafforzano la sicurezza, mentre la memorizzazione cloud assicura che i dati non vengano mai persi.

Ma quanto costa NordPass? Grazie allo sconto del 43%, per i primi due anni del Piano Premium pagherai soltanto 1,69 euro al mese, invece di 2,99 euro. È disponibile anche il piano Family, scontato del 53%. Costo mensile? Soli 2,79 euro.

Per le aziende, invece, NordPass offre soluzioni personalizzate che migliorano il flusso di lavoro e la produttività. Il monitoraggio di conti aziendali, email e carte di credito aiuta a prevenire violazioni dei dati.

Se non vuoi ancora impegnarti, c’è il piano gratuito di NordPass, che comprende tutte le funzioni essenziali. La facilità d’uso e la sicurezza di alto livello, garantite dalla stessa azienda che offre NordVPN, rendono NordPass una scelta eccellente per chiunque cerchi un password manager 2024 affidabile. Per la gestione delle password o per la protezione avanzata dei dati, NordPass è senza dubbio una soluzione altamente raccomandata.

