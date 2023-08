Password Manager: bastano 1,49 euro al mese per la massima sicurezza

Un password manager è lo strumento giusto per gestire in sicurezza tutte le credenziali d'accesso e di pagamento. Si tratta di un tool semplice da usare e in grado di sincronizzare i dati dell'utente tra tutti i suoi dispositivi, aggiungendo il salvataggio e la compilazione automatica dei dati.

Per individuare il password manager giusto è necessario trovare il giusto equilibrio tra costi e sicurezza. Una spesa ridotta per un servizio di questo tipo è sicuramente gradita mentre la sicurezza è un requisito imprescindibile per un password manager.

La soluzione giusta in questo momento, per tutti gli utenti alla ricerca di un password manager, è rappresentata da NordPass, il gestore di password realizzato dagli autori di NordVPN. Il servizio costa appena 1,49 euro al mese oppure 2,79 euro al mese optando per il piano Famiglia (valido per 6 utenti).

Tutte le promozioni sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di NordPass, accessibile qui di seguito.

Nuovo password manager: perché scegliere NordPass

Ci sono vari motivi per puntare su NordPass, prevedendo questo servizio a altre soluzioni analoghe. Il tool in questione garantisce standard di sicurezza molto elevati, garantendo la massima protezione per le password dell'utente. In più, NordPass integra una serie di strumenti aggiuntivi come il sistema per rilevare password deboli e l'analisi del web per individuare eventuali violazioni di dati tra i database online, suggerendo all'utente di cambiare password.

C'è poi il costo: l'offerta in corso garantisce uno sconto fino al 53% sul costo del password manager. In questo momento, NordPass è disponibile con un costo di 1,49 euro al mese che diventano 2,79 euro al mese scegliendo il piano Famiglia per 6 utenti. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Tutte le offerte prevedono una fatturazione anticipata, con l'attivazione del piano biennale, oltre che una garanzia di rimborso di 30 giorni.

