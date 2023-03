Password efficaci: ecco come gestirle senza sforzo e risparmiando

Nel contesto della sicurezza informatica, adottare password efficaci non è un optional.

Al giorno d'oggi, affidarsi al nome del proprio figlio per gestire le parole d'accesso è impensabile. In tal senso, oltre ad adottare una diversa password per ogni piattaforma/software, è bene anche porre l'attenzione sulla complessità della stessa.

In tal senso, è bene considerare che una parola d'accesso efficace deve proporre i seguenti requisiti:

una lunghezza di almeno una dozzina di caratteri ;

; numeri ;

; caratteri speciali (come punteggiatura);

(come punteggiatura); maiuscole e minuscole.

Detto ciò, poi arriva il difficile, ovvero ricordarsi decine di password diverse con queste caratteristiche. In tal senso, la soluzione più logica e sicura risulta essere quella di utilizzare un gestore di password adeguato.

La creazione e la gestione di password efficaci è un elemento fondamentale della tua sicurezza online

NordPass, strumento ideato dagli stessi sviluppatori di NordPass (la più conosciuta VPN al mondo), è un password manager di altissimo livello.

Attraverso esso è possibile, ancor prima di gestire le parole d'accesso, di generarne di robuste, rendendo dunque la vita molto difficile (se non impossibile) per gli eventuali malintenzionati.

NordPass permette, inoltre, di condividere le password in totale sicurezza, permettendo l'accesso a servizi online anche a parenti, amici o colleghi in un ambiente privo di rischi.

A tal proposito, va considerato che il servizio permette anche di salvare dati riguardanti carte di credito, codice fiscale e altre informazioni riservate. Attraverso questa piattaforma è possibile accedere in tempo record a tali informazioni, avendo sempre la certezza che le stesse siano inattaccabili.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie alla promozione di primavera NordPass è disponibile, attraverso il piano biennale, con uno sconto del 50%.

Ciò si traduce in un prezzo che si assesta ad appena 1,49 euro al mese: un'opportunità imperdibile per mettere in sicurezza le password più preziose.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.