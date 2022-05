Password: ecco quelle più usate dai dirigenti

In occasione del World Password Day 2022 che si celebra il 5 maggio per mettere in evidenza buone e cattive pratica per quel che concerne la scelta delle password da usare, sono state condivise alcune informazioni in merito a un recente studio condotto da NordPass che mette in evidenza quelle che sono le chiavi d'accesso più usate dai dirigenti d’azienda, con risultati decisamente sconcertanti.

Password: 123456 è la più popolare tra i dirigenti d'azienda

Su una cosa no c’è dubbio: i responsabili aziendali di alto livello hanno abitudini sbagliate come molti altri utenti di Internet in termini di password. Dal report risulta infatti che nonostante gli esperti continuino a esortare le società a non prendere sotto gamba i rischi informatici, imprenditori, CEO e altre figure dell’alta dirigenza insistono a sfruttare “123456” come password principale per i loro sistemi aziendali per oltre 1,1 milioni di utilizzi. Segue “password” che risulta usata oltre 700.000 volte e “1q2w3e”, “12345”, “11111” e “qwerty”.

Riportiamo di seguito quanto dichiarato al riguardo, in forma tradotta, da Jonas Karklys, CEO di NordPass.

È incredibile quanto tutti tendiamo a pensare in modo simile, e questa ricerca non fa che confermare come ciò che potremmo considerare decisamente originale, in realtà ci colloca nell’elenco dei più comuni. Tutti, dai gamer adolescenti agli imprenditori, sono bersagli di crimini informatici; l’unica differenza è che, di norma, le realtà aziendali pagano un prezzo più alto per la loro incoscienza.

La ricerca è stata effettuata con ricercatori responsabili dell’analisi di oltre 290 milioni di violazioni di dati in tutto il mondo, dove tra i più colpiti troviamo Francia e Regno Unito, con rispettivamente 200 milioni e 600 milioni di password violate tra imprenditori, vertici aziendali e altre figure dirigenziali di alto livello.