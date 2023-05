Password, ecco gli errori più comuni da evitare (uno lo fai anche tu)

Nel contesto delle tue attività digitali, scegliere le password giuste è a dir poco essenziale.

Affidarti a parole d'accesso deboli, infatti, può costarti davvero molto caro. Ti basti pensare ai danni che può fare un criminale informatico (ma anche una persona senza particolari conoscenze tecniche) una volta che indovina una password.

Con poco sforzo, questa può avere pieno accesso ai tuoi account dei social network, alle caselle di posta elettronica e altri servizi essenziali. D'altro canto, ancora troppi utenti considerano adeguate contromisure per una protezione sotto questo punto di vista.

Dunque, quali sono gli errori più comuni che puoi fare durante la creazione di una password?

Di seguito andremo ad analizzare le criticità più diffuse.

Fai attenzione a queste ingenuità: possono costare molto caro alle tue password

Utilizzare il nome di una persona o del proprio animale domestico è forse l'ingenuità più diffusa e, visti i numeri di alcune ricerche, potresti rientrare anche te in questa fetta d'utenza. Tali password sono facili da individuare, sia dagli hacker che da qualunque altra persona ti conosca un minimo.

Un'altra distrazione potenzialmente fatale è l'utilizzo di sole minuscole. D'altro canto, basta poco inserire una o due lettere maiuscole e rendere molto più difficile il lavoro ai criminali informatici.

L'adozione di caratteri speciali (come punteggiatura) e numeri, può poi rendere molto più "protetta" la password in questione. Al di là di queste precauzioni, però, la scelta di un servizio specifico può offrire ulteriori garanzie.

1Password, per esempio, è uno dei gestori di password più apprezzati a livello mondiale.

Stiamo parlando di una piattaforma che, con un singolo account, permette di gestire un numero illimitato di dispositivi (siano essi Windows, Mac, Android, iOS o Linux). La funzione in grado di individuare siti Web compromessi e password vulnerabili, poi, offre un plus molto interessante.

Le parole d'accesso protette da 1Password sono protette da tecnologie come crittografia autenticata, PAKE e altre soluzioni specifiche.

E per quanto riguarda i costi?

Per un singolo utente, l'account 1Password costa 2,65 euro al mese.

Per famiglie e piccoli contesti lavorativi, però, è consigliabile optare per il Teams Starter Pack, che permette di proteggere le parole d'accesso di 10 persone. Il tutto per un costo di soli 16,95 euro al mese (più IVA).

