Password al sicuro per tutta la famiglia con NordPass Family (-53%)

Un account per Google, uno per Netflix, un altro per PayPal. E poi per RaiPlay, Amazon, Zalando, il servizio VPN, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Si potrebbe continuare all'infinito. Come fare per ricordare le password? E soprattutto come metterle al sicuro?

Per questo c'è una sola soluzione: un serio e affidabile password manager. NordPass Family è lo strumento di Nord Security pensato per gestire le password di tutta la famiglia con 6 account premium. Oggi il piano di 2 anni è in offerta a 2,79 euro al mese, per effetto del 53% di sconto: anziché 143,76 euro paghi solamente 66,96 euro per 24 mesi.

NordPass Family in sconto del 53% sul sito ufficiale

NordPass consente di generare password a prova di hacker, condividerle con il resto della famiglia in modo sicuro e conservare informazioni personali e carte di credito in un luogo sicuro.

Quando acquisti online non dovrai più prendere la tua carta dal portafoglio, ma potrai inserire in automatico i suoi dati tramite l'app di NordPass. Non dovrai nemmeno più reimpostare le password ogni volta che le dimentichi, dato che grazie a NordPass non potrai più dimenticarle.

E qualora i tuoi dati dovessero essere in pericolo, magari in seguito alla violazione di un sito web in cui hai registrato in precedenza un account, NordPass ti avviserà in tempo reale dandoti consigli utili su come comportarti.

Tutto questo con la garanzia di rimborso entro 30 giorni e una prova gratuita della stessa durata. Attiva NordPass Family ora e metti al sicuro le tue password e quelle del resto della famiglia a soli 2,79 euro al mese per 24 mesi.

