Password al sicuro nella cassaforte virtuale di NordPass

Conservare e gestire le proprie password al sicuro è importante per tutta una serie di motivi: aumentare la privacy personale, incrementare la sicurezza degli account (inclusi quelli social), così come non perdere ogni volta minuti preziosi nella procedura di recupero e sostituzione delle credenziali.

E lo strumento più efficace in grado di risolvere i problemi è un password manager, programma progettato per archiviare in modo sicuro e crittografato le password e altri dati sensibili (come possono essere i numeri delle carte di credito) in una cassaforte virtuale. Ad oggi uno dei servizi migliori è NordPass, password manager realizzato dal team di Nord Security, lo stesso che ha creato applicazioni di successo quali NordVPN e Saily: grazie all'ultima promozione in corso, è disponibile in sconto del 56% a 1,29 euro al mese.

Conservare le password al sicuro con NordPass

Ogni giorno in tutto il mondo aziende e privati si affidano a NordPass per gestire e conservare in modo sicuro le proprie password, passkey e altre informazioni sensibili. Nel corso degli anni il programma di Nord Security ha ampliato le sue funzionalità, ponendosi come punto di riferimento dell'intero settore.

Tra le altre cose impiega la crittografia XChaCha20, un tipo di crittografia end-to-end che aiuta gli utenti a proteggere i propri dati garantendo che solo gli utenti autorizzati possano avere accesso alle informazioni sensibili conservate nella cassaforte (rispondendo così positivamente ai parametri di un'architettura a conoscenza zero).

È inoltre compatibile con tutti i dispositivi, essendo disponibile su iOS, Android, Windows, macOS, Linux, Chrome, Firefox, Safari, Opera ed Edge. Ulteriori funzionalità esclusive sono il mascheramento e-mail, con cui ogni utente può mantenere anonimo il proprio indirizzo di posta elettronica personale o aziendale, e il monitoraggio delle violazioni di dati, con avvisi tempestivi qualora i dati risultino compromessi.

Al momento il piano annuale di NordPass è in offerta a 1,29 euro al mese, grazie al 56% di sconto rispetto al prezzo di listino, con una garanzia di rimborso di 30 giorni e 3 mesi gratis in omaggio.

