Password al sicuro e sempre con te: prova NordPass a 1,29€/mese

Avere un unico strumento per conservare in modo sicuro tutte le proprie password e informazioni di pagamento è oggi fondamentale. Un gestore affidabile deve essere utilizzabile su qualsiasi dispositivo, così da garantire accesso immediato e protetto ovunque ci si trovi.

NordPass rappresenta una delle soluzioni più complete in circolazione: semplice da usare, compatibile con ogni piattaforma e pensata sia per utenti privati che per aziende. Grazie all'offerta attuale, è possibile attivare un abbonamento della durata di 27 mesi (con 3 mesi inclusi gratuitamente) con il 50% di sconto, a soli 1,49€ al mese. Inoltre, chi si iscrive per la prima volta ha diritto a 30 giorni di prova con rimborso garantito.

Cosa offre NordPass

NordPass ti permette di generare password robuste, salvare tutte le tue credenziali in un unico spazio protetto e sincronizzarle automaticamente su tutti i dispositivi. Il sistema rileva eventuali chiavi di accesso deboli, già utilizzate o troppo datate, suggerendoti quando è il momento di cambiarle.

Attivando l'offerta, ottieni:

Archiviazione illimitata di password, passkey e informazioni riservate;

di password, passkey e informazioni riservate; Compilazione automatica di login e moduli online;

di login e moduli online; Generatore di password robuste per ogni nuovo account;

per ogni nuovo account; Scansione dei dati compromessi , con avvisi se le tue credenziali sono a rischio;

, con avvisi se le tue credenziali sono a rischio; Rilevamento di password duplicate, deboli o obsolete ;

; Sincronizzazione automatica su tutti i tuoi dispositivi;

su tutti i tuoi dispositivi; Accesso protetto con autenticazione a due fattori o riconoscimento biometrico;

con autenticazione a due fattori o riconoscimento biometrico; Funzione di accesso d'emergenza e possibilità di condividere dati in modo sicuro.

E non finisce qui: in caso di violazioni note a livello globale, il servizio verifica se anche i tuoi dati sono stati compromessi e ti avvisa immediatamente in caso di rischio.

Per iniziare, basta attivare l’abbonamento promozionale: scopri tutti i dettagli dell'offerta sul sito di NordPass e inizia a navigare in totale sicurezza. Con NordPass, ogni accesso è più sicuro e ogni informazione sensibile è al riparo.

