Passare a Very conviene? I dettagli della promo a meno di 7 euro

Se utilizzi Iliad, PosteMobile, CoopVoce o un altro operatore virtuale compatibile hai la possibilità di passare a Very Mobile attivando un piano da 200 giga in 5G a soli 6,99 euro al mese. La promozione prevede una tariffa bloccata nel tempo, senza vincoli contrattuali e include un bonus di giga aggiuntivi per i primi mesi.

Il pacchetto prevede anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali per un servizio che si appoggia interamente sulla rete WindTre garantendo una copertura del 99,7% della popolazione e l'accesso alla nuova tecnologia 5G con copertura dichiarata del 97%. In fase di acquisto, hai la possibilità di scegliere liberamente tra SIM fisica in plastica oppure la più moderna eSIM virtuale, che permette di ricevere il profilo via email e attivare la linea in pochi minuti.

Sono inclusi a costo zero i servizi di reperibilità, la funzione hotspot e il blocco automatico preventivo dei servizi a pagamento. L'acquisto ideale se vuoi avere un ricco pacchetto di giga con una spesa mensile contenuta e, se viaggi, avrai anche 10,5 giga mensili dedicati al roaming in Europa senza sovrapprezzo.

Da sottolineare che la velocità massima di navigazione in 5G è cappata a 30 Mbps sia in download che in upload, a meno che tu non decida di attivare l'opzione extra Very Full Speed 5G a 0,99 euro al mese con il primo gratuito.

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