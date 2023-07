Passare a NordPass Premium conviene? Ottieni il 26% di sconto

Mentre pianifichi le tue vacanze e ti prepari per il divertimento estivo, non dimenticare di proteggere ciò che è veramente importante: i tuoi dati sensibili online. Ecco perché NordPass, uno dei migliori gestori di password sul mercato, ha lanciato una promozione estiva imperdibile. Ora puoi ottenere il piano Premium di NordPass, ricco di funzionalità avanzate, a soli 2,19 euro al mese.

Massima sicurezza per tutti i tuoi account

Quante volte abbiamo perso tempo cercando di recuperare la password di un account? O peggio ancora, hai mai utilizzato le stesse credenziali per diversi profili, mettendo a rischio la sicurezza dei tuoi dati? Con NordPass, puoi dimenticare questi problemi una volta per tutte. Si tratta, infatti, di un gestore password completo progettato per aiutarti a creare e gestire password uniche e complesse in modo sicuro. Non dovrai più preoccuparti di utilizzare password deboli o riutilizzare le stesse per più account: la piattaforma si prende cura di tutto al posto tuo.

NordPass offre una vasta gamma di funzionalità avanzate per semplificare e migliorare la sicurezza dei tuoi account online. Con la funzione autofill, può inserire automaticamente le credenziali di accesso nei siti web, rendendo il processo di login veloce e sicuro. Inoltre, attraverso l'algoritmo di crittografia XChaCha20, NordPass protegge le tue password e i tuoi dati sensibili da accessi non autorizzati. Puoi anche usufruire di un generatore di password complesse e autenticazione a più fattori, oltre all'archiviazione di un numero illimitato di password: tutto questo è incluso nella versione gratuita di NordPass.

Passa a NordPass Premium per funzioni extra esclusive

Se desideri beneficiare di funzionalità esclusive, considera l'opportunità di sfruttare la promozione in corso per passare a NordPass Premium. Il piano Premium ti consente di condividere le password in modo sicuro e di passare da un dispositivo all'altro senza dover effettuare ripetuti accessi. Inoltre, potrai utilizzare funzioni extra come "Salute Password", che ti aiuterà a identificare e migliorare password deboli o riutilizzate, e "Data Breach Scanner", che ti avviserà in caso di violazione dei tuoi dati in qualsiasi incidente noto.

La promozione estiva di NordPass ti consente di sottoscrivere un abbonamento Premium biennale a soli 2,19 euro al mese, risparmiando il 26% rispetto al prezzo normale. Questo significa che avrai accesso a tutte le funzionalità avanzate di NordPass a un prezzo incredibilmente conveniente.

