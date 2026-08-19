Passare a Kena conviene davvero: 150 GB, minuti illimitati e 5G a meno di 5 euro

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta tariffaria assolutamente da non perdere: a soli 4,99 euro al mese puoi avere un pacchetto completo che include 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, con il totale azzeramento dei costi iniziali di attivazione, SIM e spedizione. Perfetta per studenti e lavoratori, è riservata a coloro che passano il proprio numero da Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali.
La navigazione di questa offerta sfrutta la rete TIM con una copertura del 99% della popolazione con la possibilità di raggiungere velocità fino a 250 Mbps in 5G, a patto di avere uno smartphone compatibile e di trovarsi in una zona coperta. Non sono previsti costi nascosti o spese accessorie, neanche se decidessi di cambiare offerta prima del tempo.
La gestione è affidata a un'app da installare sul tuo smartphone dalla quale potrai monitorare i consumi residui, ricaricare e gestire eventuali utenze aggiuntive. La fase di attivazione è interamente digitale e supporta l'autenticazione rapida tramite SPID, video selfie e persino l'adozione del formato eSIM, ancora più immediato.
Un'opportunità da non perdere per tagliare i costi mensili senza rinunciare a giga e prestazioni elevate: ma ricorda che è riservata a chi porta il proprio numero da Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali.
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