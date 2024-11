Passaparola ING: 50€ di Buono Amazon per ogni amico che inviti

La miglior forma di pubblicità è quella più antica: il passaparola. Magari non garantisce la maggiore visibilità, ma è certamente il metodo con la migliore resa. Perché? Si basa sulla fiducia e il consiglio viene dato solo a persone che si sa essere interessate. Proprio per questo motivo, ING ha previsto una ricompensa di 50€ in buoni Amazon per chi invita un amico ad aprire un Conto Corrente Arancio.

Conto ING: la scelta conveniente per tutti

Con il Conto Arancio di ING hai accesso a un conto corrente a canone zero, perfetto per accreditare lo stipendio e gestire le domiciliazioni delle utenze senza costi mensili. Anche prelievi (in Italia e in Europa), bonifici e pagamenti di bollettini sono gratuiti, così come lo sono le carte di credito e di debito.

Si tratta di un conto estremamente conveniente, senza costi fissi e con completa trasparenza. Inoltre, è accessibile ovunque grazie all’app ING, che consente di effettuare operazioni in modo semplice, veloce e sicuro. Per una maggiore protezione, il PIN delle carte non viene assegnato automaticamente: è il correntista a sceglierlo e può visualizzarlo in qualsiasi momento. Le due opzioni disponibili

Conto Corrente Arancio Light – 0€ al mese, include la Carta di Debito Mastercard e bonifici istantanei.

– 0€ al mese, include la Carta di Debito Mastercard e bonifici istantanei. Conto Corrente Arancio Più – 5€ al mese, include anche la Carta di Credito Mastercard Gold, prelievi gratuiti e assenza di costi su tutte le operazioni.

Inoltre c’è l’offerta per cui il canone del Conto Corrente Arancio Più viene azzerato per tutti coloro che vi accreditano lo stipendio o la pensione.

Proporre un conto corrente di questo tipo ad amici e parenti è vantaggioso per entrambi: loro ottengono condizioni esclusive, e tu ricevi un Buono Regalo Amazon da 50€. Puoi arrivare fino a 500€ invitando fino a 10 amici. Cosa aspetti? Invita subito i tuoi amici ad aprire un Conto Arancio ING!