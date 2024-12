Passaparola fortunato? Con Credem guadagni 250€

L'ultima iniziativa di Credem Banca consente di ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon invitando fino a 10 amici ad aprire il conto online Credem Link. Per ogni amico che entra in Credem e richiede la carta di debito Credemcard o accredita lo stipendio/pensione si ottiene un Buono da 25 euro.

Credem Link è un conto corrente online che include una carta di debito, il servizio di Internet Banking e l'applicazione ufficiale Credem Mobile, grazie alla quale è possibile gestire le proprie finanze ovunque ci si trovi e a qualsiasi ora del giorno. Inoltre, si ha un team di consulenti sempre a propria disposizione, in filiale o da remoto.

Come ricevere fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon con Credem

Dopo aver aperto il conto online Credem Link, si riceverà in automatico nella propria area riservata dell'app Credem Mobile un codice da condividere con i propri amici. L'applicazione è scaricabile gratuitamente da Google Play Store (su smartphone Android) e App Store (su iPhone). Nello specifico, il codice è disponibile nella sezione Presentaci un amico.

Ciascun amico che riceve il codice promozionale personale deve poi aprire il conto online o direttamente in filiale. Se si sceglie l'opzione online (la più veloce, ndr), è sufficiente recarsi nella pagina dedicata all'apertura di Credem Link, cliccare su Apri conto online e inserire il codice promo nel campo dedicato.

L'iniziativa a premi Presentaci un amico di Credem è valida fino al 31 dicembre. Per beneficiare di un Buono Amazon da 25 euro per ogni amico che entra in Credem Banca è importante - lo ricordiamo - l'attivazione di altri due prodotti o servizi sottoscrivibili, tra cui l'accredito dello stipendio o della pensione, la carta di debito Credemcard e la carta di credito Ego Classic.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.