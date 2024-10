Passa alla Fatturazione Elettronica di Aruba a 1€ per 3 mesi

Se nel corso dell'ultimo anno hai incontrato difficoltà con il tuo commercialista o un servizio analogo online, ti segnaliamo l'offerta promossa da Aruba sulla sua Fatturazione Elettronica. Scegliendo di passare al servizio di Aruba, si pagherà la cifra simbolica di 1 euro per 3 mesi, poi al rinnovo 29,90 euro all'anno.

La Fatturazione Elettronica di Aruba garantisce un gestionale completo, grazie alla possibilità di aggiungere i moduli aggiuntivi per gestire a proprio piacimento preventivi, ordini di acquisto e fatture proforma. Oltre a questo, è possibile naturalmente creare, inviare e salvare tutte le fatture elettroniche che si desidera.

Perché passare alla Fatturazione Elettronica di Aruba

Rispetto agli altri servizi di Fatturazione Elettronica concorrenti, che si configurano spesso e volentieri soltanto come semplici strumenti per la creazione e l'invio di fatture, la Fatturazione Elettronica di Aruba offre qualcosa di più. Grazie all'aggiunta di moduli e servizi integrati, si può trasformare infatti in un servizio web modulare e completo, in grado di soddisfare tutte le esigenze di liberi professionisti e aziende.

Questi i moduli inclusi nel servizio di Fatturazione Elettronica della società Aruba:

Documenti : consente di gestire l'intero ciclo di vendita in modo professionale

: consente di gestire l'intero ciclo di vendita in modo professionale Delega Commercialista : permette di collaborare online con il proprio commercialista

: permette di collaborare online con il proprio commercialista WooCommerce : l'aggiunta di questo modulo consente di importare gli ordini effettuati sul sito di e-commerce personale

: l'aggiunta di questo modulo consente di importare gli ordini effettuati sul sito di e-commerce personale Incassi e pagamenti : un gestione completo per gli incassi e i pagamenti di rate e fatture

: un gestione completo per gli incassi e i pagamenti di rate e fatture Multiutente : possibilità di creare un ambiente condiviso e flessibile con i propri collaboratori

: possibilità di creare un ambiente condiviso e flessibile con i propri collaboratori Spazio aggiuntivo: con questo modulo si può aumentare lo spazio di 1GB incluso nel servizio di Fatturazione Elettronica

L'adesione alla Fatturazione Elettronica di Aruba è disponibile su questa pagina del sito ufficiale. I primi 3 mesi sono in offerta a 1 mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.