Passa a Very nel Black Friday: 120GB a soli 5,99 euro

Anche Very come tanti altri operatori si aggiunge alla lista di quelli che offrono delle promozioni esclusive per il Black Friday. L'offerta, disponibile a meno di 6 euro al mese, è richiedibile ONLINE solo in portabilità da specifici MVNO. Questo operatore permette di risparmiare qualche Euro senza rinunciare alla qualità ed alla copertura di rete.

Very Mobile mette a disposizione diverse tariffe con un rapporto qualità - prezzo davvero molto interessante. Vediamo dunque la promozione di punta dell'operatore low-cost di WINDTRE.

Very Black Friday: ecco la PROMO in esclusiva

L'offerta telefonica è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità da determinati operatori virtuali. Non è possibile quindi attivare un nuovo numero oppure passare da altri gestori diversi dai seguenti: 1Mobile, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

La tariffa in questione non prevede vincoli contrattuali ed è richiedibile entro il 20 Novembre 2023. Vediamo cosa comprende:

120 Giga di traffico dati in 4G su rete WINDTRE .

di traffico dati in su rete . Velocità in download ed upload bloccata fino a 30 Mbps .

ed bloccata fino a . Minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi gestore mobile e fisso.

e senza scatto alla risposta verso qualsiasi gestore mobile e fisso. Messaggi di testo illimitati e verso tutti gli operatori mobili nazionali.

5,5 Giga di traffico internet da utilizzare in roaming per i viaggi occasionali in tutta Europa.

di traffico internet da utilizzare in per i viaggi occasionali in tutta Europa. Servizio di reperibilità Ti ho Cercato .

. RingMe .

. Navigazione in hotspot senza costi aggiuntivi.

senza costi aggiuntivi. Servizio VoLTE attivabile se in possesso di un device compatibile.

VeryMobile offre la possibilità di scegliere tra SIM Standard ed eSIM a seconda delle proprie necessità. Il prezzo in entrambi i casi rimane invariato.

Costi ed altro

L'attivazione della SIM e la spedizione sono completamente GRATIS. La promozione in questione è attivabile solo entro il 20 Novembre 2023.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.