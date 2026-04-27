Passa a Very Mobile: tanti Giga in 5G e prezzi da 4,99 euro al mese per i nuovi clienti

Very Mobile è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di una tariffa 5G con tanti Giga e un prezzo contenuto. In questo momento, le offerte dell'operatore partono da 4,99 euro al mese e da 100 GB al mese ma è possibile ottenere anche Giga illimitati con un costo di 14,99 euro al mese. In questa fascia di prezzo (4,99 - 14,99 euro) sono disponibili numerose opzioni da attivare. Per una panoramica completa sulle offerte è possibile accedere al sito ufficiale di Very Mobile, raggiungibile dal box qui di sotto, oppure vi basta continuare a leggere, consultando l'elenco completo riportato di seguito.

Le offerte Very Mobile del momento

Ecco le offerte Very Mobile da attivare oggi:

minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 5G* con un prezzo di 4,99 euro al mese ; l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali (quest'offerta la trovate nella parte bassa della home page del sito web)

con un prezzo di ; l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali (quest'offerta la trovate nella parte bassa della home page del sito web) minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G * con un prezzo di 5,99 euro al mese; l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali, con un mese in omaggio, oltre che richiedendo un nuovo numero

* con un prezzo di l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali, con un mese in omaggio, oltre che richiedendo un nuovo numero minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G con un prezzo di 6,99 euro al mese; l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali, con un mese in omaggio, oltre che richiedendo un nuovo numero

con un prezzo di l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali, con un mese in omaggio, oltre che richiedendo un nuovo numero minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G con un prezzo di 7,99 euro al mese ; l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero

con un prezzo di ; l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G con un prezzo di 9,99 euro al mese ; l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero

con un prezzo di ; l'offerta è attivabile con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali oltre che richiedendo un nuovo numero minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G con un prezzo di 11,99 euro al mese ; l'offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. Mobile e Spusu

con un prezzo di ; l'offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. Mobile e Spusu minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G con un prezzo di 12,99 euro al mese ; l'offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. Mobile e Spusu

con un prezzo di ; l'offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. Mobile e Spusu minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G con un prezzo di 13,99 euro al mese ; l'offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. Mobile e Spusu

con un prezzo di ; l'offerta è attivabile con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, WINDTRE, ho. Mobile e Spusu 1000 GB in 5G al costo di 1 2,99 euro al mese, per nuovi numeri

al costo di 1 per nuovi numeri Giga illimitati in 5G al costo di 14,99 euro al mese, per nuovi numeri

*il 5G è limitato a 30 Mbps con queste offerte

Per attivare una delle promo di Very Mobile basta seguire il link qui di sotto.

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