Passa a Very Mobile da 4,99 euro al mese: ecco le offerte 5G di maggio 2026

Very Mobile è, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una tariffa mobile con tanti Giga in 5G per navigare in mobilità oltre che con minuti e SMS illimitati a un prezzo accessibile.

Le offerte di maggio 2026 di Very Mobile prevedono la possibilità di ridurre il costo fino a 4,99 euro al mese, garantendo anche numerosi vantaggi.

Tutte le promo sono disponibili tramite attivazione online, con una semplice procedura accessibile dal sito di Very Mobile, e con possibilità di richiedere una eSIM.

Per accedere alle promo basta seguire il link qui di sotto.

Le offerte Very Mobile si dividono in 3 gruppi:

Offerte per clienti Iliad e di alcuni virtuali

Ecco le offerte Very Mobile attivabili con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali (Poste, CoopVoce e altri):

minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 5G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 4,99 €/mese

(fino a 30 Mbps) al prezzo di minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 5,99 €/mese ; 1 mese in omaggio

(fino a 30 Mbps) al prezzo di ; 1 mese in omaggio minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 6,99 €/mese ; 1 mese in omaggio

(fino a 2 Gbps) al prezzo di ; 1 mese in omaggio minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 7,99 €/mese

(fino a 2 Gbps) al prezzo di minuti e SMS illimitati oltre a 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 9,99 €/mese

Le offerte sono disponibili di seguito.

Offerte per clienti degli altri operatori

Per i clienti TIM ,Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE è possibile accedere alle seguenti promozioni:

minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 11,99 €/mese

(fino a 2 Gbps) al prezzo di minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 12,99 €/mese

(fino a 2 Gbps) al prezzo di minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 1

Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto.

Offerte per nuovi numeri

Il terzo gruppo di promozioni è riservato a chi richiede un nuovo numero di cellulare. Si tratta dell'unico caso che consente di ottenere Giga illimitati in 5G. Ecco le offerte:

minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G ( fino a 30 Mbps) al prezzo di 5,99 €/mese

fino a 30 Mbps) al prezzo di minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 6,99 €/mese

(fino a 2 Gbps) al prezzo di minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 7,99 €/mese

(fino a 2 Gbps) al prezzo di minuti e SMS illimitati oltre a 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 9,99 €/mese

(fino a 2 Gbps) al prezzo di 1000 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 12,99 €/mese

(fino a 2 Gbps) al prezzo di Giga illimitati in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 14,99 €/mese

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

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