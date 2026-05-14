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Passa a Very Mobile da 4,99 euro al mese: ecco le offerte 5G di maggio 2026

Ecco tutte le offerte Very Mobile a partire da 4,99 euro al mese disponibili nel corso del mese di maggio 2026.
Passa a Very Mobile da 4,99 euro al mese: ecco le offerte 5G di maggio 2026
Ecco tutte le offerte Very Mobile a partire da 4,99 euro al mese disponibili nel corso del mese di maggio 2026.
Davide Raia
Pubblicato il 14 mag 2026
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Very Mobile è, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una tariffa mobile con tanti Giga in 5G per navigare in mobilità oltre che con minuti e SMS illimitati a un prezzo accessibile.

Le offerte di maggio 2026 di Very Mobile prevedono la possibilità di ridurre il costo fino a 4,99 euro al mese, garantendo anche numerosi vantaggi.

Tutte le promo sono disponibili tramite attivazione online, con una semplice procedura accessibile dal sito di Very Mobile, e con possibilità di richiedere una eSIM.

Per accedere alle promo basta seguire il link qui di sotto.

Accedi qui alle offerte Very Mobile

Le offerte Very Mobile si dividono in 3 gruppi:

Offerte per clienti Iliad e di alcuni virtuali

Ecco le offerte Very Mobile attivabili con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali (Poste, CoopVoce e altri):

  • minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 5G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 4,99 €/mese 
  • minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 5,99 €/mese; 1 mese in omaggio
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 6,99 €/mese; 1 mese in omaggio
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 7,99 €/mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 9,99 €/mese 

Le offerte sono disponibili di seguito.

Accedi qui alle offerte Very Mobile

Offerte per clienti degli altri operatori

Per i clienti TIM ,Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE è possibile accedere alle seguenti promozioni:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 11,99 €/mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 12,99 €/mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 1

Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte Very Mobile

Offerte per nuovi numeri

Il terzo gruppo di promozioni è riservato a chi richiede un nuovo numero di cellulare. Si tratta dell'unico caso che consente di ottenere Giga illimitati in 5G. Ecco le offerte:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 5,99 €/mese 
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 6,99 €/mese 
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 7,99 €/mese
  • minuti e SMS illimitati oltre a 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 9,99 €/mese
  • 1000 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 12,99 €/mese 
  • Giga illimitati in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 14,99 €/mese 

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte Very Mobile

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