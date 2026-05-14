Passa a Very Mobile da 4,99 euro al mese: ecco le offerte 5G di maggio 2026

Very Mobile è, sempre di più, la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una tariffa mobile con tanti Giga in 5G per navigare in mobilità oltre che con minuti e SMS illimitati a un prezzo accessibile.
Le offerte di maggio 2026 di Very Mobile prevedono la possibilità di ridurre il costo fino a 4,99 euro al mese, garantendo anche numerosi vantaggi.
Tutte le promo sono disponibili tramite attivazione online, con una semplice procedura accessibile dal sito di Very Mobile, e con possibilità di richiedere una eSIM.
Per accedere alle promo basta seguire il link qui di sotto.
Le offerte Very Mobile si dividono in 3 gruppi:
Offerte per clienti Iliad e di alcuni virtuali
Ecco le offerte Very Mobile attivabili con portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali (Poste, CoopVoce e altri):
- minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB in 5G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 4,99 €/mese
- minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 5,99 €/mese; 1 mese in omaggio
- minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 6,99 €/mese; 1 mese in omaggio
- minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 7,99 €/mese
- minuti e SMS illimitati oltre a 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 9,99 €/mese
Le offerte sono disponibili di seguito.
Offerte per clienti degli altri operatori
Per i clienti TIM ,Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE è possibile accedere alle seguenti promozioni:
- minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 11,99 €/mese
- minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 12,99 €/mese
- minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 1
Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto.
Offerte per nuovi numeri
Il terzo gruppo di promozioni è riservato a chi richiede un nuovo numero di cellulare. Si tratta dell'unico caso che consente di ottenere Giga illimitati in 5G. Ecco le offerte:
- minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 5G (fino a 30 Mbps) al prezzo di 5,99 €/mese
- minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 6,99 €/mese
- minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 7,99 €/mese
- minuti e SMS illimitati oltre a 400 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 9,99 €/mese
- 1000 GB in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 12,99 €/mese
- Giga illimitati in 5G (fino a 2 Gbps) al prezzo di 14,99 €/mese
Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.
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