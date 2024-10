Passa a Very Mobile a soli 6,99€/Mese: hai 200 GB e attivazione gratis

Very Mobile è uno degli operatori telefonici più convenienti sul mercato, dal momento che offre tariffe estremamente competitive e un servizio affidabile. L'offerta attuale permette di passare a Very con soli 6,99€/mese, con 200 GB e chiamate e SMS illimitati inclusi. Il numero di GB disponibili è addirittura raddoppiato rispetto all'offerta iniziale.

Perfetto per chi cerca una soluzione economica senza rinunciare a un’ottima copertura e servizi di qualità, Very Mobile si distingue per la trasparenza delle sue offerte, senza costi nascosti e con massima flessibilità. E l'attivazione è gratis.

Ecco l'offerta di Very Mobile

Passare a Very Mobile è semplice e veloce. Puoi attivare l’offerta online e ricevere la SIM direttamente a casa tua. Inoltre, la procedura di portabilità del numero è rapida, permettendoti di trasferire il tuo numero di telefono attuale in pochi giorni.

Questo operatore impegna a offrire piani tariffari semplici e chiari, senza alcun tipo di sorprese. L'offerta da 6,99€/mese include tutto ciò di cui hai bisogno per restare connesso: minuti ed SMS illimitati e 200 GB, il tutto senza costi aggiuntivi o complicazioni. Da menzionare il fatto che SIM e attivazione sono completamente gratuite.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Very Mobile è la trasparenza assoluta: non ci sono costi nascosti, né sorprese inaspettate. Ogni mese paghi solo ciò che è previsto dal piano scelto, senza addebiti imprevisti.

Inoltre, non dovrai sottoscrivere contratti lunghi o penali in caso di recesso. Puoi decidere in qualsiasi momento di modificare il tuo piano o di disdire, con la massima libertà. Dunque, è la soluzione perfetta per chi vuole risparmiare senza legarsi a lungo termine.

Per verificare se dal tuo operatore è possibile passare a Very Mobile con la promo attuale e attivare l'offerta clicca qui. Scade il 21 ottobre, quindi non c'è da tergiversare troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.