Con Very Mobile è possibile accedere oggi a una tariffa tanti Giga in 5G Full Speed. La promo in questione è Very 6,99 e include minuti illimitati oltre a 200 GB in 5G Full Speed con un costo di 6,99 euro al mese e 1 mese in omaggio.
L’offerta non è per tutti, ma è disponibile con portabilità del numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali, come PosteMobile e CoopVoce. Per attivarla, anche tramite eSIM, è sufficiente seguire una semplice procedura online tramite il sito ufficiale di Very Mobile.
L'operatore propone svariate offerte aggiuntive, permettendo anche a chi non può attivare l'offerta descritta di sfruttare il servizio proposto da Very Mobile. Per un quadro completo sulle promo, che partono da 4,99 euro al mese e includono anche soluzuioni con Giga illimitati, basta seguire il link qui di sotto.
Cosa prevede l’offerta di Very Mobile
Per chi sceglie Very 6,99 è possibile accedere alla seguente tariffa:
- minuti illimitati
- 200 SMS
- 200 GB in 5G Full Speed
Il costo è di 6,99 euro al mese con 1 mese in omaggio e con possibilità di attivazione anche tramite eSIM. Il contributo di attivazione è di 0,99 euro una tantum.
Come specificato in precedenza, questa promo è disponibile solo con portabilità del numero da un altro operatore selezionato. Ecco l’elenco completo:
- 1Mobile, Afinna One, CMLink, Conexo Technologies, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI, Dimensione, Enegan, Enel Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Italia Power, Lycamobile, Massima Energia, MyZeus, Noitel, NT Mobile, NVmobile, Optima Italia, Ovunque, PLINK Mobile, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Segnoverde, Sky Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova, Wings Mobile, WithU, Yukom
Per attivare la promo basta premere sul box qui di sotto. Tramite il sito dell'operatore è possibile scegliere anche diverse altre offerte proposte da Very.
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