Con Very Mobile è possibile accedere oggi a una tariffa tanti Giga in 5G Full Speed. La promo in questione è Very 6,99 e include minuti illimitati oltre a 200 GB in 5G Full Speed con un costo di 6,99 euro al mese e 1 mese in omaggio.

L’offerta non è per tutti, ma è disponibile con portabilità del numero da Iliad e da alcuni operatori virtuali, come PosteMobile e CoopVoce. Per attivarla, anche tramite eSIM, è sufficiente seguire una semplice procedura online tramite il sito ufficiale di Very Mobile.

L'operatore propone svariate offerte aggiuntive, permettendo anche a chi non può attivare l'offerta descritta di sfruttare il servizio proposto da Very Mobile. Per un quadro completo sulle promo, che partono da 4,99 euro al mese e includono anche soluzuioni con Giga illimitati, basta seguire il link qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Very Mobile

Per chi sceglie Very 6,99 è possibile accedere alla seguente tariffa:

minuti illimitati

200 SMS

200 GB in 5G Full Speed

Il costo è di 6,99 euro al mese con 1 mese in omaggio e con possibilità di attivazione anche tramite eSIM. Il contributo di attivazione è di 0,99 euro una tantum.

Come specificato in precedenza, questa promo è disponibile solo con portabilità del numero da un altro operatore selezionato. Ecco l’elenco completo:

Per attivare la promo basta premere sul box qui di sotto. Tramite il sito dell'operatore è possibile scegliere anche diverse altre offerte proposte da Very.

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