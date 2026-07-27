Passa a Very con 200 GB, 1 mese gratis e prezzo fisso per sempre a 6,99€: ecco la promo

È il momento giusto per scegliere Very Mobile: fino al prossimo 6 agosto, infatti, l'operatore mette a disposizione diverse promo molto interessanti tra cui c'è spazio per Very 6,99. La tariffa in questione include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB in 5G Full Speed.

Il costo è di 6,99 euro al mese con 1 mese in omaggio e con attivazione scontata a 0,99 euro. Si tratta di una promo riservata ai clienti che richiedono la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato, come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Per sfruttare la promo (oppure scegliere una delle altre offerte proposte dall'operatore) basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Very Mobile. La promo può essere richiesta anche con eSIM, velocizzando la procedura di sottoscrizione della tariffa.

Cosa prevede l'offerta di Very Mobile

La nuova promo include:

minuti illimitati

200 SMS

200 GB in 5G Full Speed , con 10 GB extra in omaggio ogni mese, per i primi 6 mesi

, con 10 GB extra in omaggio ogni mese, per i primi 6 mesi possibilità di attivazione tramite eSIM virtuale

attivazione di 0,99 euro una tantum

in roaming in UE: minuti illimitati, 200 SMS e 10,5 GB al mese senza costi aggiuntivi

La promozione prevede un costo di 6,99 euro al mese, con prezzo fisso per sempre.

L'attivazione è disponibile tramite portabilità del numero da uno di questi operatori:

1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Dimensione, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU

In alternativa, è possibile richiedere l'attivazione dell'offerta con un nuovo numero, ma senza il mese in omaggio proposto con l'altra offerta

Per sfruttare subito la promo oppure per accedere alle altre offerte proposte da Very Mobile è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi completare una veloce procedura di sottoscrizione online.

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