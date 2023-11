Passa a uno Smartphone GRANDIOSO con OnePlus 10T in OFFERTA!

Lo smartphone è un oggetto praticamente indispensabile per l'era moderna, ed importante per tutto ciò che riguarda la nostra vita privata e lavorativa. Va da sé che è anche importante possederne uno performante per tutte le nostre esigenze, e da oggi puoi averne uno grandioso piazzando un colpo da maestro con l'offerta di oggi su Amazon per lo OnePlus 10T.

Infatti puoi aggiudicarti su Amazon in offerta lo smartphone OnePlus 10T a soli 395€, con uno sconto del 3% sul totale che ti farà risparmiare circa 14€ sul prezzo di listino.

OnePlus 10T: il TOP per Android

Con questa offerta ti aggiudicherai un gioiellino niente male, che dispone di Snapdragon 8+ Gen 1: la piattaforma mobile Snapdragon più veloce di sempre ti mette nelle mani il TOP in termini di velocità e fluidità attraverso CPU 10% più alta e IA x4 più veloce.

Lo smartphone OnePlus 10T in questione ha inoltre uno schermo da 6.7" 120Hz FHD+ Fluid Display con frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz, tripla fotocamera con sensore premium IMX766 con OIS, 8GB di RAM, 5G, 8GB di memoria interna e Android 12.0.

