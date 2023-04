Passa a Sorgenia: risparmi sulle bollette di luce e gas

Sorgenia è uno dei fornitori energetici del mercato libero più innovativi che si differenzia per offerte completamente digitali, personalizzabili secondo specifiche esigenze e abitudini di consumo. Le tariffe di Sorgenia sono a prezzo indicizzato e offrono le componenti luce e gas a prezzo di mercato. Quindi, a differenza delle offerte a prezzo bloccato, potrai beneficiare di eventuali cali di prezzo di queste materie prime, per risparmiare sul costo della bolletta. Scopri quali vantaggi puoi ottenere attivando online l' offerta luce e gas Next Energy Sunlight.

Tutti i vantaggi di Next Energy Sunlight

Ecco cosa ti viene offerto se decidi di sottoscrivere online la tariffa Next Energy Sunlight di Sorgenia:

hai le componenti energia e gas a prezzo indicizzato;

il servizio di monitoraggio dei consumi Beyond Energy;

zero spese aggiuntive : non hai costi di cauzione o di attivazione in caso di cambio fornitore;

: non hai costi di cauzione o di attivazione in caso di cambio fornitore; energia proveniente sempre da fonti rinnovabili;

100% digital : fai tutto online dalla stipula del contratto al pagamento della bolletta, il controllo dei consumi e della spesa;

: fai tutto online dalla stipula del contratto al pagamento della bolletta, il controllo dei consumi e della spesa; con l’app MyNextMove puoi avere il 10% di sconto su tutte le ricariche della tua auto elettrica effettuate alle colonnine di ricarica pubbliche

puoi avere il su tutte le ricariche della tua auto elettrica effettuate alle colonnine di ricarica pubbliche entri a far parte della community Greenersche che premia le tue azioni positive per il pianeta

che premia le tue azioni positive per il pianeta sconto Fedeltà applicato al servizio commerciale e che cresce nel tempo

applicato al servizio commerciale e che cresce nel tempo semplice e personalizzabile: gestisci tutte le tue utenze luce, gas insieme e scegli l’offerta più adatta a te in maniera semplice e veloce.

Costi e altro

Attivando online l’ offerta Next Energy Sunlight di Sorgenia paghi la componente energia e/o gas in base all’andamento del prezzo all’ingrosso del mercato. In questo modo hai la possibilità di approfittare subito delle variazioni dei valori degli indici di mercato di luce (PUN) e gas (PSV), se questi si abbassano, la spesa per l’energia elettrica e per il gas diminuisce.

