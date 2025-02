Passa a Sky Wifi: 50 euro di risparmio in un anno

Fino al 9 marzo è possibile attivare Sky Wifi, l'offerta per la fibra di Sky, al prezzo scontato di 25,90 euro al mese per un anno invece di 29,90 euro. In dodici mesi, dunque, il risparmio è pari a 48 euro.

È previsto inoltre uno sconto di 20 euro sul costo di attivazione, che da 49 euro scende a 29 euro. Al termine del primo anno, l'offerta si rinnova a 29,90 euro al mese, con il modem Sky Wifi Hub in comodato d'uso gratuito: volendo, si può disdire il servizio pagando il costo di disattivazione della linea, pari a 29,90 euro, scegliendo invece il passaggio a un altro operatore sono richiesti 11,09 euro, vale a dire l'importo richiesto in caso di migrazione.

L'offerta per Sky Wifi con un abbonamento TV

Oltre alla promozione per la sola fibra, è disponibile anche l'offerta con un abbonamento TV, che consente di abbassare ulteriormente il prezzo di Sky Wifi. Ecco nel dettaglio la proposta:

Sky Wifi a 20,90 euro al mese per 18 mesi invece di 29,90 euro

invece di 29,90 euro Sky TV + Sky Calcio a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 33 euro

Il costo totale dell'offerta Sky Wifi + Sky TV + Sky Calcio è dunque pari a 35,80 euro, rispetto ai 62,90 euro di listino, per un risparmio di 488 euro in un anno e mezzo.

Quest'offerta è valida fino al 16 febbraio e include le migliori serie tv italiane e internazionali, le produzioni Sky Original e il calcio di Sky, con 3 partite su 10 a turno di Serie A, tutta la Serie C, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga. Scegliendo l'abbonamento televisivo, l'attivazione della fibra è gratuita, mentre occorre pagare 19 euro invece di 99 euro per Sky Stream, l'innovativo decoder di Sky che manda in pensione la parabola.

Ricapitolando, quindi, Sky Wifi da solo è in offerta a 25,90 euro al mese per 12 mesi anziché 29,90 euro, invece con l'aggiunta di Sky TV + Sky Calcio il prezzo si abbassa a 20,90 euro al mese per 18 mesi.

