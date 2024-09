Passa a Plenitude: tariffe in linea con il mercato e sconti extra

Se passi a Plenitude per luce e gas potrai avere a disposizione tutta una serie di vantaggi, tra cui tariffe in linea con l'andamento del mercato e sconti fino a 24€ grazie alla domiciliazione bancaria attiva. Si tratta dell'offerta Trand Casa, tramite cui i clienti possono avere prezzi all'ingrosso dell'enegeria con l'aggiunta di un contributo in base ai consumi. Per una gestione più flessibile delle spese energetiche.

L'offerta di Plenitude

Oltre a quanto detto, Plenitude offre molto altro, come ad esempio risparmi fino a 200€ sulle spese quotidiane e un pannello online per monitorare la fornitura, controllare i consumi, consultare lo storico dei pagamenti e inviare l'autolettura dei contatori.

Ma come beneficiare dell'offerta di Plenitude se hai già un altro fornitore? Nessun problema: bastano pochi e semplici passaggi per cambiare, senza avere alcuna interruzione del servizio. E non ci saranno costi aggiuntivi. Non bisogna fare altro che fornire i propri dati anagrafici e quelli presenti in bolletta. Al resto, ci penserà Eni.

Come dicevamo sopra, il prezzo sarà quello all'ingrosso, con un piccolo contributo in aggiunta a seconda dei consumi. Poiché il PUN (Prezzo Unico Nazionale) è soggetto a fluttuazioni quotidiane influenzate da vari fattori esterni, il suo valore può cambiare giorno per giorno. Sul sito di Eni Plenitude è disponibile lo storico dei prezzi con anche i dati ufficiali dell'ultimo mese, sia per l'energia elettrica che per il gas. Così da avere maggior trasparenza.

Per accedere a tutti i vantaggi del programma Trend Casa di Eni è necessario andare sulla pagina ufficiale della promozione. Nel caso avessi bisogno di assistenza, il supporto clienti è disponibile telefonicamente dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.