Passa a NeN Energia e ottieni 12 mesi di NOW in regalo con QUESTO CODICE

Gli utenti che scelgono di cambiare la fornitura di luce e gas passando a NeN Energia riceveranno in regalo 12 mesi del pass Entertainment di NOW con l'utilizzo del codice riportato in questo articolo. Per aderire alla promo speciale di NeN, leader nella fornitura di gas e luce 100% green, hai tempo fino a venerdì 20 ottobre. NeN si distingue dagli altri fornitori per adottare una formula simile a un abbonamento: in pratica, pagherai una rata fissa mensile basata sul tuo consumo medio di energia nel corso dell'ultimo anno.

Passa a NeN, inserisci il coupon e ricevi 12 mesi di NOW Entertainment gratis

Per aderire all'offerta di NeN Energia non devi far altro che collegarti a questa pagina del sito ufficiale nen.it, andare su "Scopri la rata" e attivare la fornitura digitando il codice FATTINOW. Di default lo trovi già inserito quando compili il form online.

Dopo la sottoscrizione della nuova fornitura con Nen trascorreranno circa 2 settimane prima di ricevere il tuo voucher, con in allegato le istruzioni per usarlo.

Il voucher ti offre 12 mesi del pass Entertainment, il piano con le serie TV e gli show di Sky. Alla scadenza del periodo promozionale pagherai 8,99 euro al mese (il valore del pass Entertainment), a meno che tu non disdica il piano o scelga un altro pacchetto NOW.

Approfitta ora dell'offerta speciale di NeN Energia per ricevere 12 mesi del pass Entertainment di NOW in regalo: guarderai gratis per 1 anno tutte le serie TV e gli show in onda su Sky, con accesso illimitato al catalogo on demand.

