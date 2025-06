Passa a Lycamobile: offerte SIM prepagata a partire da 4,99€ al mese

Se stai cercando una nuova offerta mobile conveniente, flessibile e con tantissimi Giga, Lycamobile ha la soluzione perfetta per te. Con offerte SIM prepagate a partire da soli 4,99€ al mese, puoi navigare in 5G, telefonare senza limiti e usare i tuoi Giga anche in Europa grazie al roaming UE incluso. Il tutto senza contratto, senza vincoli e senza controllo del credito.

Piani per ogni esigenza, con giga fino a 450 al mese

Che tu abbia bisogno di un piano base o di una soluzione super performante per lavorare, studiare o guardare streaming in mobilità, Lycamobile ha pensato a tutto. Ecco alcune delle migliori opzioni:

Italy Mini – 4,99€/30 giorni : 3GB di dati, minuti illimitati, roaming UE incluso.

Lyca 5G 150 – 7,99€/30 giorni : 150GB, minuti e SMS illimitati, 10,5GB in UE.

Lyca 5G 250 – 11,99€/30 giorni : 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati, 15,5GB in UE.

Italy Red – 14,99€/30 giorni: 450GB, illimitati minuti/SMS, roaming UE (19GB). Disponibile solo online.

Ogni offerta è prepagata, rinnovabile ogni 30 giorni e senza nessuna sorpresa. Puoi cambiare piano o interrompere il servizio quando vuoi.

Solo online: sconti esclusivi e giga extra

Lycamobile propone alcune delle offerte più vantaggiose esclusivamente online, come la Italy Silver con 270GB a 7,99€ e la Italy Gold con 320GB a 9,99€, entrambe con chiamate e SMS illimitati, ideali per chi fa un uso intenso del telefono senza voler sottoscrivere un abbonamento tradizionale.

Roaming UE incluso e copertura Vodafone

Tutte le offerte includono roaming gratuito nei Paesi dell’Unione Europea, per continuare a usare il tuo piano nazionale senza costi aggiuntivi. Inoltre, Lycamobile si appoggia alla rete Vodafone, garantendo alta affidabilità e copertura 5G anche in movimento.

Passare a Lycamobile è facile e veloce

Puoi passare a Lycamobile direttamente online, ricevere la SIM a casa e attivarla in pochi minuti. Nessun controllo del credito, nessun impegno a lungo termine: solo libertà, semplicità e risparmio. Se hai già un numero, puoi portarlo con te senza interruzioni del servizio.

Per conoscere l'offerta completa di Lycamobile clicca qui.